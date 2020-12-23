Manchester City, deplasmanda Arsenal'i 4-1 yenerek turladı
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Manchester City, deplasmanda Arsenal'i 4-1 yenerek turladı

23.12.2020 00:56 | Son Güncelleme: 23.12.2020 01:00
Manchester City, deplasmanda Arsenal'i 4-1 yenerek turladı

İngiltere Lig Kupası Çeyrek Finali'nde Mancester City, konuk olduğu Arsenal'i 4-1 yenerek adını son dört takım arasına yazdırdı.

İngiltere Lig Kupası Carabao Cup Çeyrek Finali'nde Arsenal ile Manchester City karşı karşıya geldi. Emirates Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Manchester City 4-1 kazanarak tur atlayan taraf oldu.

Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında Jesus'un gölüyle öne geçen Manchester City'e 31. dakikada Lacazette cevap verdi ve ilk yarı 1-1 bitti.

İkinci yarıda kontrolü eline geçiren Manchester City, bulduğu gollerle rakibine üstünlük kurdu. 55. dakikada Mahrez ile öne geçen City, 59. dakikada Fernandinho'nun asistiyle Foden ile farkı ikiye çıkardı. 73. dakikada Aymeric Laporte skoru 4-1 yapan isim oldu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Manchester City tur atlayan taraf oldu.

Yarı finaldeki eşleşmeler ise kura çekiminin ardından belli olacak.

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