Manchester City, Barcelona'lı Messi'nin transferini ocak ayında bitirmeyi planlıyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, sezon sonunda Barcelona ile sözleşmesi bitecek olan Arjantinli yıldız Lionel Messi'yi devre arasında bonservis bedeli ile kadrosuna katmak için harekete geçeceği öğrenildi. Transferin gerçekleşmesi halinde Messi'nin 20 yıllık Barcelona macerası son bulacak.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Barcelona'dan ayrılması gündemde olan Lionel Messi'yi ara transferde kadrosuna katmak istiyor.

The Sun'ın haberine göre Barcelona ile henüz sözleşme uzatmayan Messi için Manchester City, devre arasında bir bonservis bedeli ödemeye razı.

50 MİLYON POUND'U GÖZDEN ÇIKARDI

Yaz aylarında Barcelona'daki mutsuzluğunu dile getirerek takımdan ayrılmak isteyen Messi için yine Manchester City iddiaları gündeme gelmiş fakat transfer o dönemde gerçekleşmemişti. Şimdi ise sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncu için Manchester City, devre arasında 50 milyon pound düzeyinde bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Barcelona'nın da artan borcu nedeniyle sezon sonunda ücretsiz şekilde takımdan ayrılması gündemdeki Messi'nin devre arasında bonservis ile gidişine izin verebileceği aktarılmakta.

Messi'nin Manchester City'ye transfer olması durumunda İngiliz devi ile sözleşmeleri biten Pep Guardiola ve Sergio Agüero'nun da sözleşme uzatabilecekleri belirtiliyor.

20 YILLIK SERÜVEN SONA ERECEK

2000 yılında henüz 13 yaşındayken Barcelona altyapısına giren Arjantinli yıldız Lionel Messi, 20 yıldır Katalan ekibinin formasını giyiyor.