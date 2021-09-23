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Mame Thiam 3. golünü attı

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Mame Thiam 3. golünü attı

Yukatel Kayserispor'un Senegalli futbolcusu Mame Baba Thiam ligdeki 3. golünü attı.

Yukatel Kayserispor'un Senegalli futbolcusu Mame Baba Thiam ligdeki 3. golünü attı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor sahasında Galatasaray'ı 3-0 mağlup ettiği maçta Mame Thiam 2 gol attı. Ligde geride kalan 6 maç sonunda 10 puana ulaşan sarı kırmızılı takımda en golcü isim Mame Baba Thiam oldu.

Fenerbahçe'den transfer edilen Mame Baba Thiam, Medipol Başakşehir maçında 1 gol atarken, Galatasaray maçında da 2 gol atarak takımını başarıya taşıyor. - KAYSERİ

Mame Thiam 3. golünü attı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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