Mamaklılar yazı şölen tadında geçiriyor

23.08.2019 10:51

Mamak Belediyesi'nin düzenlediği Yaz Akşamı Eğlenceleri ve Yaz Sineması etkinliği, Üreğil mahalle sakinlerini bir araya getirdi.



Animasyon, illüzyon ve çeşitli yarışmalarla başlayan etkinlik renkli anlara sahne olurken, gişe rekorları kıran "Müslüm" filmi gösterimiyle vatandaşlar duygusal anlar yaşadı. Etkinliğe Mamak Belediye Başkan Vekili Mulla Ali Çetin, Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci ve çok sayıda vatandaş katılırken, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin instagram hesabını takip eden iki kişiye de bisiklet hediye edildi.



"Mahalle kültürünü canlandırıyoruz"



Yaz Akşamı Eğlenceleri ve Yaz Sineması etkinliğiyle ilçenin dört bir tarafında vatandaşları eğlence ve açık hava sinema keyfi ile buluşturduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkan Vekili Mulla Ali Çetin, "Mahalle kültürünü canlandırdığımız etkinliğimizle sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aile ortamında her yaştan vatandaşımızın katılımıyla gecemize renk katan, animasyonlarda sahneye çıkarak bizleri güldüren ve eğlendiren çocuklarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA