Malzeme Deposundan Türkiye Şampiyonu Çıkardı

RIDVAN KORKULUTAŞ - Gaziantep'te halter antrenörü Sıtkı Doğan, bir okulun malzeme deposunu kendi gayretleriyle spor salonuna dönüştürerek, Türkiye dereceleri elde eden sporcular yetiştirdi.

Özgürlük Mahallesi'nde bulunan 8 Şubat Ortaokulunda yaklaşık 7 ay önce öğrencilere eğitim vermesi için görevlendirilen Halk Eğitim Merkezi halter antrenörü Doğan (30), okulun oldukça kötü durumdaki malzeme deposunu spor salonuna dönüştürdü.

Geçmişte kaynak ustalığı da yapan Doğan, atıl durumdaki sıra ve masa gibi malzemelerle ring ile spor aletleri yaptı. Doğan'ın malzeme deposundan dönüştürdüğü spor salonunda yetiştirdiği dezavantajlı öğrenciler, ulusal müsabakalarda madalyalar kazandı.

Halter antrenörü Sıtkı Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilere faydalı olabilmek adına spor salonu açmaya karar verdiğini söyledi. Okul yönetiminin izniyle malzeme deposunu spor salonuna çevirdiğini dile getiren Doğan, öğrencilerinin başarısı için gece gündüz demeden çaba harcadığını aktardı.

Doğan, 7 ay içerisinde Türkiye genelinde çeşitli başarılar elde ettiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bulunduğumuz semtteki ailelerin maddi durumu zayıf. Elimizden geldiği kadar öğrencilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Türkiye şampiyonasında birincilik elde eden öğrencimiz var. Silkmede kendi ağırlığından fazlasını kaldırdı. Bunun yanında sporcularımın 8 ikincilik ve üçüncülüğü mevcut. Hedefimiz, gelecek yıl öğrencilerimizi milli takıma göndermek. Hazır durumdalar ancak yaşları küçük olduğu için şu an beklemedeyiz. Öğrencilerimiz bu sporu severek yapıyorlar. Bundan dolayı güzel dereceler elde ediliyor."

Öğrencilerinin çok gayretli bir şekilde çalıştığını anlatan Doğan, "Genel itibarıyla çevrede kötü alışkanlıkları olan çocuklar vardı. Bu tür şeyleri engellemek için çocuklarımızı spora çekmeye çalıştık ve başarılı da olduk. Gerçekten şu an semtimiz de çok iyi durumda. Artık kötü alışkanlığı olan çocuk göremiyoruz." diye konuştu.

Doğan, halen 8 sporcuyla çalışmalarını sürdürdüklerini aktararak, öğrencilerinin gelecekte çok daha iyi dereceler elde edeceğine inandığını sözlerine ekledi.

Bahar Kırat: "Halter benim hayatım"

Sıtkı Doğan'ın başarılı sporcularından 12 yaşındaki Bahar Kırat, hocasının yönlendirmesiyle haltere başladığını, 4 ay sonra da Bilecik'te düzenlenen şampiyonada koparmada 30 ve silkmede 48 kilo ağırlık kaldırarak Türkiye birinciliği elde ettiğini kaydetti.

Halderdeki gelişiminin eğitim hayatına da olumlu yansıdığını belirten Kırat, "Şu anda halter benim hayatım. Milli takıma gidip, Avrupa'da başarılar elde etmeyi hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

Haltere yönelen sporculardan Sıla Şimşek, katıldığı ilk müsabakada Türkiye altıncılığı elde ettiğini aktardı. Çevresinden, "Sen yapamazsın." şeklinde tepkiler aldığını kaydeden Şimşek, "(Kızlar yapamaz.) dediler. Ben başardım ve yaptım." şeklinde konuştu.

Sporculardan Yaren Baydemir, halterin çok eğlenceli bir spor dalı olduğunu vurgulayarak, "Türkiye üçüncülüğü elde ettim. Ailem madalya aldığımı görünce, devam etmeme razı oldu." derken, Halil Furkan Güneş ise sporun hayatına olumlu katkısı olduğunu anlatarak, "Ben sinirli bir insandım. Arkadaş çevrem biraz kötüydü. Şimdi arkadaş çevremi değiştirdim ve daha sonra haltere yönelerek Türkiye beşinciliği elde ettim." değerlendirmesinde bulundu.