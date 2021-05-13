Maltepe'de silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
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Maltepe'de silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Maltepe'de silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Halil Demir - Haberler | Güncel

Maltepe'deki silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Maltepe'deki silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Başıbüyük Mahallesi Hercai Sokak'ta, Batuhan Ş. (24), Uğur K. (41), Mevlüt Mesut B. (30) ve Metin Gökhan O. (35) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 4 kişi silahla yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Mevlüt Mesut B., Metin Gökhan O. ve Uğur K. hastanedeki tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Maltepe Asayiş Büro Amirliği ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucunda, 6 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

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