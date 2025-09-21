Mallorca Atletico Madrid CANLI İZLE şifresiz! La Liga Mallorca Atletico Madrid maçı ne zaman?
İspanya La Liga'da Mallorca ile Atletico Madrid, 21 Eylül 2025 Pazar günü karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği mücadele, saat 17:15'te başlayacak. Karşılaşma hem S Sport hem de S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
La Liga'daki bu kritik randevuyu şifresiz izleyip izleyemeyeceğini merak eden taraftarlar için yayıncı bilgileri netleşti. Mallorca – Atletico Madrid maçı, belirtilen kanallardan takip edilebilecek ve sporseverler müsabakanın tüm detaylarını canlı olarak izleme şansı bulacak.
MALLORCA – ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
S SPORT PLUS FREKANS VE YAYIN BİLGİLERİ
Maçı S Sport Plus üzerinden takip etmek isteyen sporseverler, yayınları Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izleyebilecek. Platformda canlı yayın seçenekleri de mevcut olacak.
S SPORT FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ
S Sport kanalı, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın yaparken; Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77 ve Vodafone TV 11 numaralı kanallar aracılığıyla da izlenebilecek.
MALLORCA – ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?
La Liga'nın heyecanla beklenen bu mücadelesi 21 Eylül Pazar günü oynanacak.
MALLORCA – ATLETICO MADRID MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Müsabaka, Türkiye saatiyle 17:15'te başlayacak.
MALLORCA – ATLETICO MADRID MAÇI NEREDE OYNANACAK?
İspanya La Liga'da iki takımın karşı karşıya geleceği mücadele, Palma de Mallorca şehrindeki Visit Mallorca Stadyumu'nda yapılacak.