Mallorca Atletico Madrid CANLI İZLE şifresiz! La Liga Mallorca Atletico Madrid maçı ne zaman?

La Liga'daki bu kritik randevuyu şifresiz izleyip izleyemeyeceğini merak eden taraftarlar için yayıncı bilgileri netleşti. Mallorca – Atletico Madrid maçı, belirtilen kanallardan takip edilebilecek ve sporseverler müsabakanın tüm detaylarını canlı olarak izleme şansı bulacak.

MALLORCA – ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'da Mallorca ile Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. 21 Eylül 2025 Pazar günü oynanacak mücadele saat 17:15'te başlayacak. Karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

S SPORT PLUS FREKANS VE YAYIN BİLGİLERİ

Maçı S Sport Plus üzerinden takip etmek isteyen sporseverler, yayınları Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izleyebilecek. Platformda canlı yayın seçenekleri de mevcut olacak.

S SPORT FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport kanalı, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın yaparken; Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77 ve Vodafone TV 11 numaralı kanallar aracılığıyla da izlenebilecek.

MALLORCA – ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

La Liga'nın heyecanla beklenen bu mücadelesi 21 Eylül Pazar günü oynanacak.

MALLORCA – ATLETICO MADRID MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Müsabaka, Türkiye saatiyle 17:15'te başlayacak.

MALLORCA – ATLETICO MADRID MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İspanya La Liga'da iki takımın karşı karşıya geleceği mücadele, Palma de Mallorca şehrindeki Visit Mallorca Stadyumu'nda yapılacak.