Maliyeden defter kaçıran şimdi yandı
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Maliyeden defter kaçıran şimdi yandı

Maliyeden defter kaçıran şimdi yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Vergi Dairesi denetmenlerinin talep etmesine rağmen geçmiş yıllara ait defter ve belgeleri ibraz etmeyen mükellefi 'Defter sele kapıldı' bahanesi de kurtarmadı.

Vergi Dairesi denetmenlerinin talep etmesine rağmen geçmiş yıllara ait defter ve belgeleri ibraz etmeyen mükellefi 'Defter sele kapıldı' bahanesi de kurtarmadı. Yargıtay 11. Ceza Dairesi, sanık mükellef hakkında, "213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 359/a-2 maddesine muhalefet" suçundan verilen beraat kararını bozdu.

Şehirdeki şirketlerin geçmiş yıllara ait defter ve belgelerini inceleyen Vergi Dairesi denetmenleri, bir mükelleften önceki yıla ait defter ve belgeleri talep etti. Defalarca istenilmesine rağmen defterleri yetkililere teslim etmeyen vergi mükellefi hakkında, "213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 359/a-2 maddesine muhalefet" suçundan Asliye Ceza Mahkemesi'nde defter ve belgeleri gizlediği iddiasıyla dava açıldı. Mahkemede, belgelerin şehirde meydana gelen sel felaketinde suya kapıldığını öne süren sanık mükellef, beraatini talep etti. Mahkeme, sanığın beraatine hükmetti. Karar temyiz edilince devreye Yargıtay 11. Ceza Dairesi girdi. Yüksek Mahkeme; mahkeme kararının bozulmasına hükmetti. Emsal nitelikteki kararda şu ifadelere yer verildi: "Sanık hakkında, önceki yıla ait defter ve belgeleri vergi incelemesi için idarece istenmesine rağmen yasal süresi içinde ibraz etmeyerek 213 sayılı Kanunun 359/a-2 maddesine muhalefet suçunu işlediği iddiasıyla dava açılmıştır. Sanığın ibrazı istenilen defter ve belgelerinin sel sonucunda çamur altında kalarak kullanılamaz hale geldiğini savunması, Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın cevabi yazısı ve eklerinden yaşanan sel felaketi nedeniyle sanığın hasar tespiti yapılmasını istediği anlaşılmış ise de bu konuda herhangi bir tutanak tutulmadığı, ibrazı istenilen defter ve belgelerin zarar görüp görmediğinin anlaşılamadığı ortadadır. Sanık tarafından o yıla ait defter ve belgelerine ilişkin alınmış zayi belgesinin de bulunmadığı anlaşılmakla sanığın atılı suçtan mahkumiyeti yerine delillerin takdirinde hataya düşülerek beraatine hükmedilmesi yasaya aykırıdır. Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Maliyeden defter kaçıran şimdi yandı - Haberler Ekonomi
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