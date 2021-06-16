Malazgirt Zaferi ve Sultan Alparslan Uluslararası Fetih Kısa Film Yarışması'na başvurular başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Malazgirt Zaferi ve Sultan Alparslan Uluslararası Fetih Kısa Film Yarışması'na başvurular başladı

Malazgirt Zaferi ve Sultan Alparslan Uluslararası Fetih Kısa Film Yarışması'na başvurular başladı
Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel

Okmeydanı Spor ve Eğitim Vakfı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle bu yıl ilki düzenlenecek "Maziden Atiye 950. Yılında Malazgirt Zaferi ve Sultan Alparslan 1. Uluslararası Fetih Kısa Film Yarışması"na başvurular başladı.

Okmeydanı Spor ve Eğitim Vakfı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle bu yıl ilki düzenlenecek "Maziden Atiye 950. Yılında Malazgirt Zaferi ve Sultan Alparslan 1. Uluslararası Fetih Kısa Film Yarışması"na başvurular başladı.

Türk kültürü, savaş tarihi ve spor sevgisi bilincini kısa filmlerle izleyicilere aktarmayı amaçlayan yarışmanın son başvuru tarihi, 31 Temmuz olarak belirlendi.

Yarışmaya katılan filmler, Türk kültürü, Türk tarihi, dünya mirası, savaş-barış, savaş ve spor, geleneksel spor, Türk savaş tarihi, Malazgirt Savaşı, Sultan Alparslan ve Selçuklu konularında hazırlanacak.

Katılımın ücretsiz olduğu yarışmaya, 20 dakikadan uzun olmayan kurmaca, belgesel, deneysel ve animasyon filmler katılabilecek.

İlk üçe giren filmlerin ödüllendirileceği yarışmada ayrıca "Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü" ile "Sultan Alparslan Özel Ödülü" verilecek.

Yarışmayla ilgili detaylı bilgi "www.1071zaferetkinlikleri.com" adresinden öğrenilebilir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı

Antalya'da hortum ortalığı savaş alanına çevirdi
Antalya'da hortum ortalığı savaş alanına çevirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Merve Dizdar Burcu Biricik Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Yiğit Şardan Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Malazgirt Zaferi ve Sultan Alparslan Uluslararası Fetih Kısa Film Yarışması'na başvurular başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 19:43:19. #1.16#

title