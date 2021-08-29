Malazgirt Zafer Kupası için 142,5 kilometre pedal çevrilecek
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Malazgirt Zafer Kupası için 142,5 kilometre pedal çevrilecek

Malazgirt Zafer Kupası için 142,5 kilometre pedal çevrilecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Muş'ta Türkiye Bisiklet Federasyonu, Muş Valiliği ve Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 'Malazgirt Zafer Kupası Yol Yarışları' kapsamında 142,5 ve 112,5 kilometrelik 'büyükler ve gençler' kategorisinde bisiklet yarışması düzenlenecek.

Muş'ta Türkiye Bisiklet Federasyonu, Muş Valiliği ve Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 'Malazgirt Zafer Kupası Yol Yarışları' kapsamında 142,5 ve 112,5 kilometrelik 'büyükler ve gençler' kategorisinde bisiklet yarışması düzenlenecek.

Türkiye Bisiklet Federasyonu 2021 yılı faaliyet programında yer alan, Muş Valiliği ve Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 'Malazgirt Zafer Kupası Yol Yarışları' bisiklet yarışı Malazgirt'ten start alıp tarihi Murat Köprüsü'nde noktalanacak. 30 Ağustos 2021'de 'büyükler ve gençler' kategorisinde düzenlenecek olan yarışta sporcular arasında kıyasıya mücadele verilecek.

Müsabakaya ilk olarak büyükler 08.00'de Malazgirt Zafer Anıtı'ndan başlayarak varış noktası olan tarihi Murat Köprüsü'ne kadar 142,5 kilometre pedal çevirecekler. Gençler ise 112,5 kilometrelik yola 09.00'da Bulanık ilçesinden başlayarak aynı şekilde tarihi Murat Köprüsü'ne ulaşmaya çalışacaklar.

Parkur sonunda dereceye girecek yarışmacılar için 13.30'da tarihi Murat Köprüsü'nde ödül töreni düzenlenecek. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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