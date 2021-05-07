Malazgirt'ten 5 ülkeye tarım aleti ihracatı

Muş'un Malazgirt ilçesindeki Tarım Makineleri İhtisas Sanayi Sitesinde (TARMİSS) 10 firma tarafından üretilen tarım aletleri, 5 ülkeye ihraç ediliyor.

Muş'un Malazgirt ilçesindeki Tarım Makineleri İhtisas Sanayi Sitesinde (TARMİSS) 10 firma tarafından üretilen tarım aletleri, 5 ülkeye ihraç ediliyor.

TARMİSS bünyesinde kurdukları işletmelerde tarım aletleri üreten 10 firma, ürünlerini yurt içinin yanı sıra Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, Suriye ve Irak'a da satıyor. Müşterilerin özel talepleri üzerine arazi koşullarına uygun tarım aletleri hazırlayan firmalar, kalite ve garanti güvencesiyle tercih ediliyor. Kurulduğunda, devlet desteğiyle yüzde 50 hibeyle ekipman alan firmalar, yüzlerce kişi istihdam ederek kent ekonomisine katkı sunuyor.

Malazgirt kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer ve Tarım Makineleri İhtisas Sanayi Sitesi Başkanı Abdullah Yoldaş, pandemi döneminde üretime devam eden TARMİSS Organize Sanayi Sitesindeki üreticileri ziyaret etti. Ziyarette konuşan Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, "Burada pandemiye rağmen üretime devam edildiğini gördük. Arkadaşlarımız üretimlerine güzel bir şekilde devam ediyorlar. Aynı zamanda bu zor dönemde arkadaşlarımız salgın tedbirlerini de güzel bir şekilde almış. Özellikle makineleri noktasında üretimler devam ediyor. Burada üretim yapan fabrikaların dolu bir şekilde üretim yaptıklarını gördük. Üretimler tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah tüm dünyayı etkileyen bu küresel salgın bir an önce biter. Hem ülkemizde hem de ilçemizde üretimler devam eder. Buradan beş ülkeye ihracat edilmekte. Üretimi artırma noktasında bizden de destek istediler, bizde elimizden gelen desteği vererek yerli üretimimizin daha fazla ülkeye ulaşması adına çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Tarım Makineleri İhtisas Sanayi Sitesi Başkanı Abdullah Yoldaş ise üretim yapmak için gayret gösterdiklerini belirterek, "Ürettiğimiz ürünleri bölgede pazarlama sıkıntımız yok. Yalnız bizim kalifiye elaman sıkıntımız var. Bugün Kaymakam Beyle sanayi dolaştık. Özellikte tarım aletleri üretimi konusunda buraya küçük Konya diyoruz. İnşallah pandemi döneminde üretimlerimiz böyle devam eder. Bu başarılı arkadaşlarımız pandemi dönemini atlattıktan sonra üretimlerine devam ederler" diye konuştu.

TARMİSS'in başarılı firmalarından Sağlam Zirai Aletleri Limited Şirketi sahibi Aziz Halifeoğlu, 2 kişi ile başladığı firmasında yaklaşık 15 personelle üretimine devam ettiğini dile getirdi. Halifeoğlu, "Normalde imalatlarımızın yüzde 80'i Doğu Anadolu ile İç Anadolu Bölgesine bayilik sistemi ile yapıyoruz. İran, Irak, Gürcistan, Nahçıvan, Azerbaycan gibi çevre ülkelere de gelen siparişler üzerine gönderiyoruz" şeklinde konuştu. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı