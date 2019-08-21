Malazgirt'in yıl dönümünde yelken yarışları

Anadolu'nun Fethi Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında düzenlenecek Ahlat Yelken Yarışları, yarın Van Gölü'nde başlayacak.

21.08.2019 11:20
Malazgirt'in yıl dönümünde yelken yarışları

Anadolu'nun Fethi Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında düzenlenecek Ahlat Yelken Yarışları, yarın Van Gölü'nde başlayacak.
Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bitlis'in ilçesi Ahlat'ta düzenlenecek organizasyonda yarın yarış kurulu, antrenör ve yönetici toplantısı yapılacak.
Organizasyonda yarışmacılar 25 Ağustos Pazar gününe kadar "optimist", "laser 4.7" ve "laser radial" sınıflarında mücadele edecek.

Kaynak: AA
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