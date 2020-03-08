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Yeni Malatyaspor, Ali Palabıyık, Trabzonspor, Spor

Malatyaspor - Trabzonspor maçının hakemi Ali Palabıyık

Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak erteleme maçını Ali Palabıyık yönetecek.

08.03.2020 13:55 | Son Güncelleme: 08.03.2020 14:01
Malatyaspor - Trabzonspor maçının hakemi Ali Palabıyık

Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak erteleme maçını Ali Palabıyık yönetecek.


Süper Lig'in 19. haftasında 27 Ocak Pazartesi günü oynanması planlanan ancak Elazığ'da yaşanan deprem nedeniyle ertelenen Yeni Malatyaspor-Trabzonspor mücadelesi 11 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak. Bu karşılaşmada FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mustafa Sönmez yapacak. Mustafa İlker Coşkun'un dördüncü hakem olarak görev alacağı mücadelenin VAR koltuğunda Mustafa Öğretmenoğlu, AVAR'da da Emre Malok oturacak. - İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: İHA

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