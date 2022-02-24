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Malatyalı Sporcu Balık, tırmanışta Türkiye Şampiyonu oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Malatyalı Sporcu Balık, tırmanışta Türkiye Şampiyonu oldu

Malatyalı Sporcu Gülay Balık, tırmanışta Türkiye Şampiyonu olarak memleketi Malatya'ya döndü.

ISPARTA (İHA) - Malatyalı Sporcu Gülay Balık, tırmanışta Türkiye Şampiyonu olarak memleketi Malatya'ya döndü.

Isparta 19-20 Şubat 2022 tarihlerinde yapılan Spor Tırmanış Büyükler Türkiye Şampiyonasında Malatyalı sporculardan Gülay Balık, Büyük Kızlar kategorisinde birinci olup altın madalya alarak yarışmayı tamamladı.

Malatya Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından, sporcu Gülay Balık, ailesi ve antrenörünün de ödüllendirileceği kaydedildi. - MALATYA

Malatyalı Sporcu Balık, tırmanışta Türkiye Şampiyonu oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor

Türkiye, Isparta, Malatya, Gülay, Spor, Haberler

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