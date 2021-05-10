Malatya Yeşilyurt Belediyespor yarı finalde
Misli.com 3. Lig'de play-off çeyrek final rövanş müsabakasında Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahasında Ofspor'u 1-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Misli.com 3. Lig'de play-off çeyrek final rövanş müsabakasında Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahasında Ofspor'u 1-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Yeşiltepe Spor Kompleksi 1 No'lu sahada oynanan maçın ilk yarısı Malatya Yeşilyurt Belediyespor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Malatya Yeşilyurt Belediyespor, müsabakadan 1-0 üstünlükle ayrıldı.
Malatya Yeşilyurt Belediyespor'un golünü 9. dakikada Emre Gemici kaydetti.
Malatya Yeşilyurt Belediyespor bu sonuçla yarı finale adını yazdırdı.?????
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Göresiye