Malatya'da yapımı tamamlanan Yaygın Göleti, ekonomiye yılda 3 milyon lira katkı sağlayacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Yaygın Göleti'nin tamamlandığını bildirdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Yaygın Göleti'nin tamamlandığını bildirdi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya'da son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, projenin bitirilmesiyle birlikte toplamda 3 bin 770 dekar tarım alanının cazibeli borulu sulama şebekesiyle sulanacağını belirtti.

Yıldız, "Su kaynağı Yaygın Göleti tamamlanmıştır. Gölet temelden 47 metre yükseklikte kil çekirdekli kaya dolgu tipinde imal edilmiş olup, 2.10 milyon metreküp su depolayarak 3 bin 770 dekar arazinin sulanmasına hizmet edecektir. Yaygın sulaması, milli ekonomiye yılda 3 milyon lira katkı temin edecek ve ayrıca 1311 kişiye tarımsal istihdam sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş