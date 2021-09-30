Malatya ve Kars'ta enerji projeleri için bazı taşınmazlar kamulaştırılacak - Haberler Ekonomi
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Malatya ve Kars'ta enerji projeleri için bazı taşınmazlar kamulaştırılacak

AA / Gülşen Çağatay - Haberler | Ekonomi
Malatya ve Kars'ta enerji projeleri için bazı taşınmazlar kamulaştırılacak

Malatya ve Kars'ta gerçekleştirilecek enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

MALATYA (AA) - Malatya ve Kars'ta gerçekleştirilecek enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 154 kV Malatya-2-Kömürhan Enerji İletim Hattı Projesi kapsamında bu güzergaha isabet eden taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Ayrıca, Kağızman İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin gerçekleştirilmesi amacıyla Kars'ın Selim ve Kağızman ilçeleri sınırları içinde yer alan ve güzergaha isabet eden taşınmazlar ile proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararı alındı.

AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi Haberleri
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Haber: Malatya ve Kars'ta enerji projeleri için bazı taşınmazlar kamulaştırılacak - Haberler Ekonomi
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