Malatya Ticaret ve Sanayi Odasının haziran ayı meclis toplantısı yapıldı
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Malatya Ticaret ve Sanayi Odasının haziran ayı meclis toplantısı yapıldı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odasının haziran ayı meclis toplantısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Yeter Erdine - Haberler | Ekonomi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) haziran ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) haziran ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Başkanı Hasan Özkan yönetimindeki toplantıda konuşan MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, altı aylık ihracat rakamları hakkında bilgi verdi.

Koronavirüs salgınının 2020 yılında etkisinin en üst seviyede yaşandığını ifade eden Sadıkoğlu, "Allah'a hamdolsun salgın etkisini kaybediyor. Sanayimizde çarklar hızla dönmeye devam ediyor. 2021 yılının ilk altı ayında ilimizin ihracat rakamlarında yüzde 24'lük sevindirici bir artış var. 2020 yılının ilk altı ayında ilimizden 135 milyon dolarlık ihracat gerçekleşirken 2021 yılının aynı döneminde 175 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulacak İŞGEM Mesleki Eğitim Merkezi için yapım ihalesine çıkıldığı aktaran Sadıkoğlu, "Üniversite veya meslek lisesi mezunu olup iş bulamayan veya herhangi bir iş tecrübesi bulunmayan gençlerimize umut olacak İŞGEM Mesleki Eğitimle Büyüyor Projesi hazırladık. Fırat Kalkınma Ajansına sunduğumuz ve bütçesi bakanlık tarafından onaylanan 13 milyon lira bedelli proje için 9 milyon lira hibe destek almaya hak kazandık. Projemiz için yapım işi ihalesine çıktık. Teklifler gelmeye başladı, inşallah ihaleyi 27 Temmuz'da gerçekleştireceğiz. 14 yeni işlik ile mesleki ve teknik eğitim alanlarının yer alacağı merkezin 8 ay gibi kısa sürede faaliyete geçmesini planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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Malatya Ticaret ve Sanayi Odasının haziran ayı meclis toplantısı yapıldı - Haberler Ekonomi
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