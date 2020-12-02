Malatya Ticaret Borsası
02.12.2020 17:13 | Son Güncelleme: 02.12.2020 17:16
Malatya Ticaret Borsasında organik gün kurusu kayısının kilogramı 47,00 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında organik gün kurusu kayısının kilogramı 47,00 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Organik gün kurusu kayısı
|Kg
|47,00
|47,00
|Kuru kayısı
|Kg
|11,00
|38,00
|Buğday
|Kg
|1,30
|1,30
|Arpa
|Kg
|1,20
|1,20
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş
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