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Malatya Ticaret Borsası

02.12.2020 17:13 | Son Güncelleme: 02.12.2020 17:16
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında organik gün kurusu kayısının kilogramı 47,00 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında organik gün kurusu kayısının kilogramı 47,00 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Organik gün kurusu kayısı Kg 47,0047,00
Kuru kayısı Kg11,0038,00
Buğday Kg1,301,30
Arpa Kg1,201,20

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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