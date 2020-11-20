Malatya Ticaret Borsası
20.11.2020 16:21 | Son Güncelleme: 20.11.2020 16:25
Malatya Ticaret Borsasında 4 No'lu naturel kayısının kilogramı 32 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında 4 No'lu naturel kayısının kilogramı 32 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|4 No'lu naturel kayısı
|Kg
|32,00
|32,00
|1 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|31,00
|31,00
|Kuru kayısı
|Kg
|18,00
|18,00
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|9,50
|9,50
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş
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