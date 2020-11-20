Malatya Ticaret Borsası
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Malatya Ticaret Borsası

20.11.2020 16:21 | Son Güncelleme: 20.11.2020 16:25
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında 4 No'lu naturel kayısının kilogramı 32 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında 4 No'lu naturel kayısının kilogramı 32 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
4 No'lu naturel kayısı Kg32,0032,00
1 No'lu şekerpare kayısı Kg31,0031,00
Kuru kayısı Kg18,0018,00
Endüstriyel kuru kayısı Kg 9,509,50

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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