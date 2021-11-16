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Malatya Ticaret Borsası

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Ekonomi
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı 70,10 liradan satıldı.

MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı 70,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Ekstra kabaaşı kuru kayısıKg70,1070,10
1 No'lu şekerpare kayısıKg63,0063,00
Kuru kayısıKg60,0060,00
Gün kurusu kayısıKg58,0058,00

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AA / Orhan Yoldaş - Ekonomi Haberleri

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