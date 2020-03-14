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Türkiye, Malatya, Esenlik, Ekonomi

Malatya Esenlik marketler zinciri fırsatçıların önüne geçmek için satılan ürünlerde indirime gidiyor

Malatya Esenlik marketler zinciri fırsatçıların önüne geçmek için satılan ürünlerde indirime gidiyor Korona virüsü salgını nedeniyle Türkiye'nin bir çok yerinde hijyen ve gıda maddelerinde fahiş oranlarda fiyat artışı yaşanırken Malatya'daki Esenlik Süper Marketler zincirine bağlı 38 markette...

14.03.2020 14:46 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:50
Malatya Esenlik marketler zinciri fırsatçıların önüne geçmek için satılan ürünlerde indirime gidiyor

Malatya Esenlik marketler zinciri fırsatçıların önüne geçmek için satılan ürünlerde indirime gidiyor

MALATYA - Korona virüsü salgını nedeniyle Türkiye'nin bir çok yerinde hijyen ve gıda maddelerinde fahiş oranlarda fiyat artışı yaşanırken Malatya'daki Esenlik Süper Marketler zincirine bağlı 38 markette bu ürünlerde indirime gidildi.

Malatya'da ise 38 market ile vatandaşların hizmetinde olan Esenlik Süper Marketlerde, fırsatçıların tam tersine birçok üründe indirime gidildi. Esenlik Genel Müdürü Ata Ünlü, bu tür olaylarda fırsatçılığın önüne geçilmesi amacıyla indirimleri başlattıklarını belirterek, her türlü doğal afet ve olayda halkın yanında olduğunu ifade etti. Ocak ayında Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşanan deprem sonrası da halkın yanında yer aldıklarını söyleyen Genel Müdür Ata Ünlü, uygun fiyatlardaki satışları korona virüsü salgının salgının ardından indirim olarak yaptıklarını kaydederek, "Zam uygulamamız kesinlikle yok, yeterli stokumuz var. Bu nedenle bir çok ürünümüzü indirimli satıyoruz. Bu fiyatlardan da satmaya devam edeceğiz. Tedarikçilerden kaynaklanan zam olursa buna da direneceğiz, zam yapan tedarikçiden ürün almama yolunu seçeceğiz. Doğal afet ve salgın hastalıkları fırsat olarak görenlere fırsat vermek istemiyoruz. Her zaman bölge halkının yanında olmaya çalıştık, böyle olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Ünlü, fırsatçıları ise ilgili ve yetkili yerlere şikayet edilmesi konusunda da çağrıda bulundu.

Malatya Esenlik marketler zinciri fırsatçıların önüne geçmek için satılan ürünlerde indirime gidiyor

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Malatya Esenlik marketler zinciri fırsatçıların önüne geçmek için satılan ürünlerde indirime gidiyor

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