Malatya'dan il dışına koli koli hediyelik kayısı
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Malatya'dan il dışına koli koli hediyelik kayısı

Malatya'dan il dışına koli koli hediyelik kayısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'ini karşılayan ve 100'ün üzerinde ülkeye kuru kayısı ihraç edilen Malatya'da hasadına başlanan yaş kayısılar hediyelik olarak kolilerle il dışına gönderiliyor.

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'ini karşılayan ve 100'ün üzerinde ülkeye kuru kayısı ihraç edilen Malatya'da hasadına başlanan yaş kayısılar hediyelik olarak kolilerle il dışına gönderiliyor.

Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret tescilli Malatya kayısısında il dışı satım, yeni hasat sezonuyla birlikte başladı. Malatyalı vatandaşlar ise koli koli taze kayısıyı hediyelik olarak gönderiyor.

"81 ile kayısı gönderiyoruz sosyal medya hesaplarından teşekkür ediyorlar"

İş adamı ve esnaf Hamit Polat, vatandaşların talepleriyle hediyelik kayısıları adreslere gönderdiklerini belirterek, "Malatya'nın sembolü olan Kayısımız gönderiyoruz. Yaz mevsimde yaş kayısı gönderiyoruz. Kış mevsiminde ise kuru kayısı gönderiyoruz. Hem burada farkındalık oluşturmak istiyoruz ve hem kazanıyoruz hem kayısımızı tanıtıyoruz" dedi.

Yaş hediyelik kayısıları koli koli verilen adrese kargo ile gönderdiklerini söyleyen Polat, "Hediyelik kayısı gönderdiklerimiz, sosyal medya hesaplarından teşekkür ediyorlar. Kayısının reklamı yapıyoruz ve herkes kayısımızı tadıyor. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapıyorlar. Kayısının tanıtımı oluyor. Dolayısıyla tüketimi artıyor. Ekonomiye katkı oluyor" diye konuştu. - MALATYA

Malatya'dan il dışına koli koli hediyelik kayısı
Malatya'dan il dışına koli koli hediyelik kayısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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