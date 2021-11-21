Malatya'da yeni yapılan havuzda ilk yüzme müsabakası yapıldı - Haberler Spor
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Malatya'da yeni yapılan havuzda ilk yüzme müsabakası yapıldı

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Malatya'da yeni yapılan havuzda ilk yüzme müsabakası yapıldı

Malatya'da hizmete yeni sunulan Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu'nda ilk yüzme müsabakası gerçekleştirildi.

MALATYA (İHA) - Malatya'da hizmete yeni sunulan Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu'nda ilk yüzme müsabakası gerçekleştirildi.

Şeker Fabrikası sahası Ergenekon üst geçidi mevkiinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yanında inşa edilen Malatya Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleşen Performans Sporcularını Seçme Yüzme Müsabakaları çekişmeli geçti. Müsabakaların açılışına Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan da katıldı. Müsabakalardan önce İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından bir konuşma yapan Kayhan, "Yeni Kapalı Olimpik Yüzme Havuzumuzda ilk yüzme müsabakalarını gerçekleştiriyoruz. Yarışmaya katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Buranın yapımında çok desteklerini gördüğümüz Başta Sayın Cumhurbaşkanımız'a, Bakanımız'a ve Bakan yardımcılarımıza çok teşekkür ederiz" dedi. - MALATYA

Malatya'da yeni yapılan havuzda ilk yüzme müsabakası yapıldı

Malatya'da yeni yapılan havuzda ilk yüzme müsabakası yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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