Malatya'da uyuşturucuya 13 tutuklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Malatya'da uyuşturucuya 13 tutuklama

22.01.2021 16:57 | Son Güncelleme: 22.01.2021 17:00
Malatya'da uyuşturucuya 13 tutuklama

MALATYA'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 kişiden 13'ü tutuklandı.

MALATYA'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 kişiden 13'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskında 14 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 3 bin 400 uyuşturucu hap, 60 gram bonzai, 35 gram esrar, pompalı tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklanarak ceza evine konulurken, 1'i ise adli kontrol şartıyla salıverildi.


Malatya'da uyuşturucuya 13 tutuklama
Malatya'da uyuşturucuya 13 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Şener Serdar Ortaç Oktay Kaynarca Jennifer Lopez
Spor Serdar Aziz Gökhan Gönül Stjepan Tomas Josef De Souza Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Türk Tarım Ankara Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malatya'da uyuşturucuya 13 tutuklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 17:01:34. #1.14#
title