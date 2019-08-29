Malatya'da silahlı kavga

29.08.2019 00:58

Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kent merkezinde Akpınar Meydanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Polis ekipleri kavgaya kısa sürede müdahale ederek, bir kişiyi gözaltına aldı.

Ekipler olay yerinden otomobille kaçan 3 şüpheliyi ise Uçbağlar Mahallesi'nde yakaladı.

Göz altına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA