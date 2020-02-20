Malatya'da okullar ve kulüpler arası halk oyunları yarışması yapıldı

20.02.2020 14:46 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:02

Malatya'da okullar ve kulüpler arası halk oyunları yarışmaları gerçekleştirildi.

Malatya Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programa, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Ömer Dağdelen, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Deniz, çevre illerden hakemler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Yarışmada geleksel dal miniklerde Kazım Karabekir İlkokulu, yıldızlarda Cengiz Topel Orta Okulu, gençlerde,Sümer Lisesi, stilize yıldızlarda Bindal Orta Okulu, gençlerde Şehit İbrahim Tanrıverdi Anadolu Lisesi birinci oldu.

Kulüpler ise geleneksel miniklerde Menekşe Spor Kulübü, yıldızlarda Malatya Büyükşehir Belediyesi, gençlerde Beydağı Gençlik Spor Kulübü, büyüklerde Menekşe Spor Kulübü, stilize gençlerde Gençlik Merkezi Spor Kulübü birinci oldular.

Yarışma sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Kemal Deniz, Ömer Dağdelen ve Malatya Büyükşehir Belediye Spor Kulüp Başkanı Mahmur Cücemen tarafından verildi.

Kaynak: AA