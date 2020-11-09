Malatya'da MÜSİAD ile Teknokent iş birliği
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Malatya'da MÜSİAD ile Teknokent iş birliği

09.11.2020 14:15 | Son Güncelleme: 09.11.2020 14:19
Malatya'da MÜSİAD ile Teknokent iş birliği

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şubesi ile Malatya İnönü Üniversitesi Teknokent, bundan böyle daha fazla iş birliği yapacak.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şubesi ile Malatya İnönü Üniversitesi Teknokent, bundan böyle daha fazla iş birliği yapacak.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Müdürü Abdullah Boran, Malatya Genç MÜSİAD Başkanı Abdulkadir Tutan, Başkan Yardımcısı Melih İlbay ve Girişimcilik Komite Başkanı Cemil Akpınar, Malatya özelinde girişimciliği teşvik etmek, yatırım stratejilerini istişare etmek üzere Malatya Teknokenti ziyaret ettiler. Ziyarette Malatya Teknokent Pusula Ön Kuluçka Merkezinde faaliyet gösteren genç girişimci adaylarının ve Teknokent'te yerleşik faaliyet yürüten start-up firmaların yenilikçi fikirlerine yatırım sistematiğinin geliştirilmesi istişare edildi. İstişare sonrasında ilk yol haritası ve kurumların konuyu takip edecek ekipler belirlendi. MÜSİAD Malatya Şube Müdürü Abdullah Boran, MÜSİAD olarak her zaman kurum ve kuruluşlarla iş birliğine hazır olduklarını belirterek, "Malatya'da girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi için tüm kurumlar güçlü ve kurumsal işbirliği kuracağımıza yönelik inancımız her geçen gün artıyor.

Malatya Teknokent, MÜSİAD ve Genç MÜSİAD girişimcilik ekosistemine katkı sunmak için işbirliği içerisinde hareket etmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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