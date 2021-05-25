Malatya'da kayısının zirai dondan zarar görmesi
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Malatya'da kayısının zirai dondan zarar görmesi

Malatya'da kayısının zirai dondan zarar görmesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Malatya'nın geçim kaynağı olan kayısı meyvesini ilin bazı bölgelerinde don vurması nedeniyle, üreticiler alan bazlı destek istedi.

Malatya'nın geçim kaynağı olan kayısı meyvesini ilin bazı bölgelerinde don vurması nedeniyle, üreticiler alan bazlı destek istedi.

Ziraat Odası Akçadağ Şube Başkanı Süleyman Boyraz, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte oda binasında toplantı düzenleyip, kayısının dondan zarar görmesini değerlendirdi. Toplantıda, dondan zarar gören üreticilere alan bazlı destek uygulaması istendi.

Kayısıyı zirai don yakması nedeniyle hükümet den destek beklediklerini ifade eden Başkan Boyraz, "Malatya ili ve bazı ilçelerinde mart ayı içerisinde 24-25-26 ve 28 tarihlerinde oluşan don nedeniyle çiçeklenme döneminde kayısı çiçekleri dondan hasar görmüş olup yüzde 35 meyve kaybı yaşanmıştır. Ayrıca Kayısı ağaçlarında büyük oranda monilya hastalığı görülmüş olup kayısı ağaçları kuruma noktasına gelmiştir" dedi.

"Akçadağ İlçemiz de zirai dondan etkilendi"

Boyraz, Mart ayının son haftasında yaşanan çiçekleri don yakmasından sonra bu kez de 9 Mayıs'ı 10 Mayıs'a bağlayan gece yaşanan zirai don ile 22-23 Mayıs günlerinde yaşanan şiddetli fırtına sonrası kayısı başta olmak üzere birçok üründe büyük hasar yaşandığını belirtip, " Kayısı üretiminin yüzde 35'inin gerçekleştirildiği Akçadağ'ımız 'da zarar görünenin çok üzerinde olmuştur. Zirai dondan ve afetten dolayı çiftçilerimiz büyük zarar görmüştür. Zaten ekonomik olarak zor bir süreçten geçen üreticilerimiz yaşanan afetler sonrası iyice umutlarını kaybetmek üzeredir. Yaşanan bu ürün kayıplarından sonra üreticilerimizin borçlarının ertelenmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. Ayrıca zaten kayısı üretiminde birkaç yıldır ürün kaybı yaşanmaktadır. Üretimin devamlılığı için alan bazlı destek uygulamasının da bir an önce hayata geçirilmesi kayısı üretimin devamlılığı açısından büyük önem arz etmektedir" şeklinde konuştu.

"Siyasilerimizin üreticilere sahip çıkması gerekiyor "

Tüm Köy Sen Malatya Şube Başkanı Ali Gürel ise üreticilere destek beklediklerini ifade ederek, "Malatya'mızda Kayısıları zirai don vurdu. Vekillerimiz ve siyasilerimiz kayısımıza destek olması lazım. Malatya ziraat oda başkanlığı her zaman kayısımızın yanında olmuştur. Bu duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Çiftçilerimizin borçlarının ertelenmesini istiyoruz. Üreticilerin borçlarının faizlerinin silinmesini bekliyoruz" dedi.

Daha sonra toplantı basına kapalı olarak devam etti. - MALATYA

Malatya'da kayısının zirai dondan zarar görmesi
Malatya'da kayısının zirai dondan zarar görmesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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