Malatya'da iş kazası: 1 ağır yaralı
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Malatya'da iş kazası: 1 ağır yaralı

Malatya'da bir fabrikada kaynayan şerbet kazanına düşen işçi ağır yaralandı.

08.01.2020 16:23 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:28
Malatya'da iş kazası: 1 ağır yaralı

'da bir fabrikada kaynayan şerbet kazanına düşen işçi ağır yaralandı.


Olay, ilçesi'ne bağlı Özalper Mahallesi'nde bulunan Şeker Fabrikası'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikada işçi olarak çalışan Kamil E. henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı dengesini kayıp ederek kaynayan şerbet kazanına düştü.Durumun fark edilmesi üzerine bulunduğu yerden diğer işçiler tarafından çıkarılan Kamil E. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince önce Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine daha sonra ise Turgut Özal Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.


Hastanede tedavi altına alınan Kamil E.'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi sürerken polis ekipleri olayla ilgili olarak inceleme başlattı. - MALATYA

Kaynak: İHA
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