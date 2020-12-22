Malatya'da bir şahıs kendi evini yakıp kaçtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Malatya'da bir şahıs kendi evini yakıp kaçtı

22.12.2020 02:26 | Son Güncelleme: 22.12.2020 02:32

Malatya'da bir şahıs kendi evini yakıp kaçtı Malatya'da yalnız yaşayan bir şahıs evini ateşe verdikten sonra kaçtı.

Malatya'da bir şahıs kendi evini yakıp kaçtı

MALATYA - Malatya'da yalnız yaşayan bir şahıs evini ateşe verdikten sonra kaçtı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Hacı Abdi Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 01.00 sularında Zapcıoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda 6 katlı bir apartmanın son katında yalnız yaşayan V.Ö. henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı evi ateşe verdi.

Apartman sakinleri evden dumanlar çıktığını görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ve polis ekipleri gönderildi. Evin kilitli kapısını kırarak içeri giren itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken güvenlik amaçlı apartmanda yaşayan diğer daire sakinlerini tahliye etti. Yanan evde yapılan aramalar da kimse bulunamazken, V.Ö.'nün evi yaktıktan sonra kaçtığı tespit edildi.

Evini yakan şahıs polis tarafından aranmaya başlanırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Malatya'da bir şahıs kendi evini yakıp kaçtı
Malatya'da bir şahıs kendi evini yakıp kaçtı
Malatya'da bir şahıs kendi evini yakıp kaçtı
Malatya'da bir şahıs kendi evini yakıp kaçtı
Malatya'da bir şahıs kendi evini yakıp kaçtı
Malatya'da bir şahıs kendi evini yakıp kaçtı
Malatya'da bir şahıs kendi evini yakıp kaçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmail Demir Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Arto Hande Erçel Gülben Ergen Birkan Sokullu
Spor Samatta Erol Bulut Burak Yılmaz Josef De Souza Malcolm Thomas
Tüm Haberler Türk Almanya İngiltere Uyuşturucu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malatya'da bir şahıs kendi evini yakıp kaçtı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 02:32:40. #1.14#
title