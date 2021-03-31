Malatya'da ayağı ve gagası misinaya dolanan leylek kurtarıldı

Malatya'da ayağı ve gagası misinaya dolanan ve gagasına olta iğnesi saplanan leylek, tedavi altına alındı.

Malatya'da ayağı ve gagası misinaya dolanan ve gagasına olta iğnesi saplanan leylek, tedavi altına alındı.

Battalgazi Belediyesi güvenlik görevlisi Hasan Basri Düzleme, gezmek için gittiği Karakaya Baraj Gölü feribot iskelesinde suda çırpınan bir leylek gördü. Yaklaştığında leyleğin ayağı ve gagasının misinaya dolandığını fark eden Düzleme, suya girerek kuşu karaya çıkardı.

Ayrıca leyleğin gagasına olta iğnesi saplandığını gören Düzleme, kuşu misinadan kurtararak Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine teslim etti.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri de leyleği tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş