Malatya'da Atletizm Hakem Kursu açılacak - Haberler

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Malatya'da Atletizm Hakem Kursu açılacak

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Malatya'da Atletizm Hakem Kursu açılacak

Malatya'da Atletizm Hakem Kursu açılacağı ve müracaatların başladığı bildirildi.

MALATYA (İHA) - Malatya'da Atletizm Hakem Kursu açılacağı ve müracaatların başladığı bildirildi.

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Atletizm Hakem Kursu Malatya'da 10-13 Mart 2022 tarihleri arasında açılacak.

Atletizm Hakem Kursu için müracaatların başladığı bildirilirken, kursa başvuruyla ilgili gerekli bilgilerin Gençlik ve Spor Müdürlüğü web sitesinden öğrenilebileceği kaydedildi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı - Spor

Türkiye Atletizm Federasyonu, Atletizm, Malatya, Mart, Spor, Haberler

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