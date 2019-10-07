Makro planlar, mikro yıldızlar #6: Los Angeles Lakers, Alex Caruso

07.10.2019 03:53

Alex Caruso, Lakers kadrosunda yer almak için adeta dişini tırnağına taktı. G-League’de 2016-2017 sezonunu 17,8 sayı ve 5,1 asist ortalamalarıyla tamamlamış ve Lakers’ın yaz ligi kadrosuna davet edilmişti. Caruso turnuvayı 7,8 sayı ve 3,9 asist ortalamalarıyla tamamlamış ve saha içinde yarattığı etki sayesinde Lakers’tan bu sefer NBA için sezonluk kontrat almıştı.

Caruso, geçtiğimiz sezonun mart ayına dek takımın az süre alan, ortalama bir rotasyon oyuncusuydu. Fakat mart ayından itibaren sergilediği performansla hem saha içinde neler yapabileceğini gösterdi hem de Lakers taraftarının sevgisini kazandı. Şimdi, onu mikro yıldız yapan unsurlara göz atalım.

Yaz arasında Anthony Davis’i kadrosuna katan Lakers için yeni sezondaki hücum planı hemen hemen belli gibi. Davis ve LeBron’un perde oyunları sayesinde boyalı alandan şekillenen, tam sahayı hızlı geçen ve seri pasların atıldığı muhtemel hücum planında şutu güvenilir ve iki süper yıldızın kenarda olduğu anlarda takımı yönlendirebilecek olan oyuncular, koç Frank Vogel’in ihtiyaç duyduğu parçalar olacaktır. Alex Caruso bu iki ihtiyacı belirli düzeylerde karşılamak için biçilmiş kaftan.

Davis&LeBron ikilisinin boyalı alanda yaratacağı çekim etkisinden dolayı rakip savunmanın üç sayı çizgisinin dışını riske etmesi muhtemel. Geçtiğimiz sezonun son iki ayında 13,5 sayı ve 2,7 asist ortalamalarıyla oynayan Caruso, aynı dönemde üç sayılık atışlarda 19/35’le oynadı. Nokta şutör rolünde ise 12/31’yle mücadele etti. Tabii onun keskin bir ceza şutörü olduğu söylenemez ancak Lakers’ın ihtiyaç duyduğu şut ritmini karşılamak için iyi bir şut mekanizmasına ve kararlılığa sahip.

Geçtiğimiz sezon birçok takım, sağlıklarını korumak ve en iyi performanslarından kritik maçlarda yararlanmak adına süper yıldızlarını normal sezondaki bazı maçlarda dinlendirmişti. Bu maçlarda öne çıkan isimler ise topla oynayıp hücumu organize edebilen, kendi skorunu yaratabilen, tempoyu ayarlayabilen ve doğru kararlar verebilen oyuncular oluyordu. Caruso işin bu kısmında da önemli bir oyuncu.

Denediği şut sayısı

173

İsabetli şut sayısı

77

Asist

79

Top çalma

24

Doğru şut kullanma yüzdesi

%56,9

Topla 5-8 dripling yaptıktan sonra ürettiği sayı toplamı

40

Topla 4-8 dripling yaptıktan sonra ürettiği sayı toplamı

55

Yukarıdaki verilerde özellikle son üç satır Caruso’yu mikro yıldız haline getiriyor. 196 cm boyunda olan Caruso; yere basma kuvvetinden aldığı güç, ivme ve hız sayesinde pota etrafını iyi koruyabilen uzunlara karşı bile etkili penetreler yapabiliyor. Tabii penetre kanallarını kendisinin yaratabilmesi onu çok daha özel kılıyor. Doğru şut kullanım yüzdesinde olduğu gibi efektif pas verme yüzdesinde (%51,9) de etkili olması, karar verme mekanizmasının ortalama seviyenin üzerinde olduğunu gösteriyor.

25 yaşındaki oyuncu işin savunma kısmında o kadar iyi değil. Ancak Davis, LeBron, Avery Bradley, Dwight Howard, JaVale McGee ve Quinn Cook gibi önemli bire bir savunmacıların takımda olması Caruso’nun savunmadaki defolarını yamalayabilir. Tabii koç Vogel’in savunmada bazen üç kişiyi pota altına sabitleyip iki kişiyi serbest atış çizgisinin etrafına konumlandırdığı maçları görmemiz muhtemel. Caruso bu maçlarda serbest atış çizgisinin etrafında olup basketbol zekâsı ve hızlı elleri sayesinde topu çalıp takımını hızla hücuma çıkartabilir ve böylece sahanın her iki yönünde de takımının ihtiyaçlarını karşılayabilir.

Kısacası, o bir mikro yıldız.

Hazırlayan: Kuzey KILIÇ