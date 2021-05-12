Maket araba koleksiyonuna 50 bin TL harcadı
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Maket araba koleksiyonuna 50 bin TL harcadı

Maket araba koleksiyonuna 50 bin TL harcadı
Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ - Haberler | Güncel

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde kaporta ustası Aytekin Selanikli'nin 20 yıl önce tamir ettiği maket araba kendisinde tutkuya dönüştü.

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde kaporta ustası Aytekin Selanikli'nin 20 yıl önce tamir ettiği maket araba kendisinde tutkuya dönüştü. Selanikli, aradan geçen 20 yıl içinde 50 bin TL harcayarak satın aldığı 500 maket arabayla koleksiyon oluşturdu.

Andırın'da, kaporta tamiri ve araç boyama ustası olan Aytekin Selanikli, 20 yıl önce arkadaşının ricası üzerine oğlunun maket arabasını tamir etti. Maket arabayı seven Selanikli'ye bir süre sonra arkadaşı tamir ettiği arabayı hediye etti. Aldığı hediyenin ardından Selanikli'de maket araba hobisi başladı. Gördüğü yerlerde satın aldığı maket arabaları ilk önce evinin vitrininde biriktirmeye başlayan Selanikli, araç sayısı artınca özel raf yaptırdı. Aradan geçen 20 yıl içinde Selanikli, 500 araçtan oluşan maket araba koleksiyonu yaptı. Evinin duvarına yaptırdığı raflarda sergilediği maket arabalara bugüne kadar 50 bin TL harcayan Aytekin Selanikli, her hafta arabalarının tozunu aldığını söyledi. Koleksiyonunu satmayı hiç düşünmediğini, kızı aracılığıyla torunlarına bırakmak istediğini ifade eden Selanikli, araç sayısını 1000'e çıkarmayı hedefliyor.

'ÇOK KEYİF ALIYORUM, TORUNLARIMA BIRAKACAĞIM'

Özellikle klasik araçların maketlerinin çok ilgisini çektiğini kaydeden Aytekin Selanikli, "Merakım hala devam ediyor, evimin bir köşesine dolap ve raf yaptırdım. Haftada 1 arabaları çıkartıp temizliyorum, bana büyük zevk veriyor. Bu koleksiyonu yapabilmek için 50 bin TL civarında para harcadım. 20 yıldır biriktirdiğim bu koleksiyonu satmayı kesinlikle düşünmüyorum. Koleksiyonumu torunlarıma bırakacağım ve bu da onlara bırakabileceğim en güzel miraslardan birisi olacak. Koleksiyonumda her marka ve model araç var. Sürekli olarak oyuncak satan yerlerde araştırma yapıyorum ve bende olmayan araçları bulup koleksiyonuma katıyorum. Bu zamana kadar satmam için teklifte bulunanlar oldu ama ben satmayı düşünmediğim gibi koleksiyondaki araç sayısını 1000'e yükseltmeyi arzuluyorum."


- Kahramanmaraş
Maket araba koleksiyonuna 50 bin TL harcadı
Maket araba koleksiyonuna 50 bin TL harcadı
Maket araba koleksiyonuna 50 bin TL harcadı
Maket araba koleksiyonuna 50 bin TL harcadı
Maket araba koleksiyonuna 50 bin TL harcadı
Maket araba koleksiyonuna 50 bin TL harcadı
Maket araba koleksiyonuna 50 bin TL harcadı
Maket araba koleksiyonuna 50 bin TL harcadı
Maket araba koleksiyonuna 50 bin TL harcadı
Maket araba koleksiyonuna 50 bin TL harcadı
Maket araba koleksiyonuna 50 bin TL harcadı
Maket araba koleksiyonuna 50 bin TL harcadı
Maket araba koleksiyonuna 50 bin TL harcadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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