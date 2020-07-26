Maicon, sosyal medyadan duyurdu: Şimdi Galatasaray'a dönme zamanı Suudi Arabistan ekibi Al Nasr ile kiralık sözleşmesi sona eren Brezilyalı stoper Maicon, sosyal medya hesabından "Şimdi Galatasaray'a geri dönme zamanı" diyerek sarı kırmızılı kulübe dönüş sinyali verdi.

Suudi Arabistan ekibi Al Nasr'daki kiralık sözleşmesi sona eren Brezilyalı stoper Maicon, Galatasaray'a geri dönüyor.

Kişisel sosyal medya hesabından paylaşın yapan Brezilyalı stoper, "Al Nasr'da geçen harika bir buçuk yılın ardından yönetime, taraftarlara, takım arkadaşlarıma bana olan tüm katkılarından ötürü teşekkür ediyorum. Birlikte harika zaferler kazandık ve müthiş anılar biriktirdik. Şimdi Galatasaray'a geri dönme zamanı" ifadelerini kullandı.

Al Nasr'da bir buçuk yıl forma giyen 31 yaşındaki futbolcunun sarı kırmızılı kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.