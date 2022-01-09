Mahmut Var anısına düzenlenen golf turnuvasına sağanak engeli
AA / Servet Tümer - Haberler | Spor
TUI Hotels and Resorts Turkey Ortak Yönetim Direktörü Mahmut Var anısına, düzenlenen golf turnuvası olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.
ANTALYA (AA) - TUI Hotels and Resorts Turkey Ortak Yönetim Direktörü Mahmut Var anısına, düzenlenen golf turnuvası olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.
Antalya'nın Serik ilçesinde Taurus Golf Kulübü'nün bu yıl beşincisini düzenlediği "Mahmut Var Golf Turnuvası", Cornelia Golf Kulübü sahasında gerçekleştirilecek.
Çoğunluğu Taurus Golf Kulübü üyesi 50 golfçünün katıldığı turnuva, hava muhalefeti nedeniyle ertelendi.
Kulüp Başkanı Recep Turan, turizmci Mahmut Var'ı anmak için düzenledikleri turnuvayı sağanak nedeniyle tamamlayamadıklarını belirtti.
AA / Servet Tümer - Spor Haberleri
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