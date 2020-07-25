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Mahmut Tekdemir, 16 yıl önce yaşadıklarını hatırladı ve duygusal anlar yaşadı: Alay etmesinler diye yırtık ayakkabımı içine sokardım

Başakşehir'in unutulmaz şampiyonluğunda önemli bir role sahip olan Mahmut Tekdemir, katıldığı TV programında anlattığı bir anısıyla gündeme geldi. Duygusal anlar yaşayan 32 yaşındaki futbolcu, insanlar alay etmesin diye yırtık ayakkabılarını içine soktuğunu söyledi.

Mahmut Tekdemir, 16 yıl önce yaşadıklarını hatırladı ve duygusal anlar yaşadı: Alay etmesinler diye yırtık ayakkabımı içine sokardım
25.07.2020 22:20 | Son Güncelleme: 25.07.2020 22:31

Medipol Başakşehir'de 2019/20 şampiyonluğunun kilit parçalarından birisi olan Mahmut Tekdemir, anlattığı duygusal bir anıyla gündeme geldi. Başakşehir'in altyapısından yetişen 32 yaşındaki oyuncu, NTV'de %100 Futbol programına katıldı ve 16 yıl önce kulübe ilk girdiği yıllarda yırtık olduğu için ayakkabısını içine soktuğunu hatırlattı.

Çok zor günlerden geçerek şampiyonluğa ulaştıklarını belirten Mahmut, "Şampiyon olduktan sonra eve giderken, arabada tek başımayım. 15-16 yıl önceydi, bu kulübe girdiğim anı unutmam, çok duygulanıyorum. Ayakkabım yırtıktı, elimle düzelttim, içine sokardım ki insanlar görmesin, insanlar benimle alay etmesin" ifadelerini kullanarak duygusal anlar yaşadı.

"MAHMUT'A SÖYLEYİN YERE HAVLU SERİP YATSIN"

Başkan Göksel Gümüşdağ da Mahmut'un önemine değindi ve başka bir anıyı dile getirdi. Gümüşdağ, "Süper Lig'e yükselmiştik. Bir oyuncu aldık. Tesisler daha bitmedi. Bana dediler ki, 'Başkanım yatıracak yer yok' Dedim ki, 'Mahmut'a söyleyin yere havlu serip yatsın'. Kime nazımız geçer? Evladımıza. Bu çocuk oralardan geldi. Mahmut, evladımız" açıklamalarında bulundu.

30 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon takımda çok önemli bir rol üstlenen Mahmut Tekdemir, turuncu lacivertli formayla bu sezon 30 resmi maça çıktı ve 3 gol kaydetti.

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