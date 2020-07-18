Mahmut Koç, pazar parasıyla başladığı spor kariyerinde, bilek güreşi dalında dünya 4.'lüğü elde etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mahmut Koç, pazar parasıyla başladığı spor kariyerinde, bilek güreşi dalında dünya 4.'lüğü elde etti

Bilek güreşi dalında katıldığı müsabakada dünya 4.'sü olan Mahmut Koç, hayat hikayesiyle dikkat çekiyor. Sporcu, annesinin pazar parası ile yazıldığı spor salonunda kendini geliştirdiğini belirtti. 18 madalyası bulunan 19 yaşındaki sporcunun hedefi Dünya Şampiyonluğu.

Mahmut Koç, pazar parasıyla başladığı spor kariyerinde, bilek güreşi dalında dünya 4.'lüğü elde etti
18.07.2020 12:34 | Son Güncelleme: 18.07.2020 12:37

Denizli'de yaşayan 19 yaşındaki milli sporcu Romanya'da katıldığı turnuvada bilek güreşinde dünya dördüncüsü oldu. Spora en baştan beri meraklı olan Koç, spor salonuna annesinin verdiği pazar parası ile kayıt yaptırarak hayatının bu noktalara geldiğini açıkladı. Annesinin desteği ve antranörünün teşviki ile de bilek güreşi dalında başarılara imza atmaya devam ediyor.

80 LİRA NEDENİYLE SALONA GİDEMEDİ

Denizli'nin Çardak ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki milli sporcu Mahmut Koç, bilek güreşi dalında elde ettiği başarılarla adından söz ettiriyor. Koç'un elde ettiği başarıların arkasında yatan hikayesi ise duyanları hem şaşırtıyor hem de gururlandırıyor. Genç sporcu, 3 yıl önce kendini geliştirmek için bir spor salonuna yazılmak istedi. Ancak spor salonuna kayıt ücreti olan 80 lirayı ödeyemediği için gidemedi.

Annesinin 80 liralık pazar parasıyla spor salonuna yazılan genç sporcu dünya 4.'sü oldu

ANNESİNİN PAZAR PARASI BUGÜNLERİN ÇIKIŞ NOKTASI OLDU

Ardından o gün pazar alışverişine giden annesi Nuray Koç'tan para istedi. Anne Koç ise oğlunu kırmayarak pazar parasını kendisine verdi. Annesinin verdiği parayla spor salonuna yazılan genci, antrenörü bilek güreşi yapmaya teşvik etti. O günden sonra kendisini bilek güreşi dalında geliştiren Koç, bugüne kadar elde ettiği pek çok şampiyonluğun yanında Romanya'da katıldığı bir müsabakada ise dünya 4.'sü oldu. Toplam 18 madalyası bulunan milli sporcunun hedefi ise Dünya Şampiyonu olmak.

Annesinin 80 liralık pazar parasıyla spor salonuna yazılan genç sporcu dünya 4.'sü oldu

"HEDEFİM BÜYÜKLERDE DÜNYA ŞAMPİYONU OLMAK"

Romanya'da katıldığı yarışmada 18 kişi arasından 4. olabilmeyi başaran milli sporcu Koç, tek hedefinin Türk Bayrağı'nı en iyi şekilde temsil ederek Dünya Şampiyonluğu kazanmak olduğunu kaydetti. Koç, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Arkadaşlarım spor salonuna gidiyordu, ben de özeniyordum. 3 sene önce benim de fazla param yoktu. Bir şekilde annemin pazar parasını aldım. Daha sonra spor salonuna yazıldım. Başladım, antrenmanlar, yarışmalar derken bugünlere geldik. İlk olarak Denizli'de küçük çaplı bir yarışmaya katıldım. Orada birincilik elde ettim. Ankara'ya Okullararası Türkiye Şampiyonası'na gittim. Orada bir şey yapamadım. Orada başarı elde edemediğim için daha da hırslandım. Daha sonra iki kez Türkiye Şampiyonu oldum. Daha sonra Avrupa, Dünya derken, dünya 4.'sü oldum. Şu an hedefim büyüklerde Dünya Şampiyonu olmak."

Kaynak: İHA

İlgili Haberler

Annesinin 80 liralık pazar parasıyla spor salonuna yazılan genç sporcu dünya 4.'sü oldu
Annesinin 80 liralık pazar parasıyla spor salonuna yazılan genç sporcu dünya 4.'sü oldu
Efsane geri dönüyor! Yıldız oyuncu Wesley Sneijder sahalara geri dönüyor
Efsane geri dönüyor! Yıldız oyuncu Wesley Sneijder sahalara geri dönüyor
15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? 2020 Resmi tatil günleri listesi!
15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? 2020 Resmi tatil günleri listesi!
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, başladığı kök hücre tedavisi nedeniyle saçlarını kazıttı
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, başladığı kök hücre tedavisi nedeniyle saçlarını kazıttı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Büyük gün geldi! TOGG fabrikası için ilk kazma vuruluyor, temeli projenin fikir babası Erdoğan atacak Ekonomi
Büyük gün geldi! TOGG fabrikası için ilk kazma vuruluyor, temeli projenin fikir babası Erdoğan atacak
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir Güncel
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir
CHP'li Özgür Özel'den bomba iddia: Erdoğan, 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nu aradı Politika
CHP'li Özgür Özel'den bomba iddia: Erdoğan, 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nu aradı
Elektrikli testere ile öldürülen teknoloji CEO'sunun katili, en yakını çıktı! Dünya
Elektrikli testere ile öldürülen teknoloji CEO'sunun katili, en yakını çıktı!
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı 3. Sayfa
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı
Belçika'da araştırma: Çok fazla cinsel içerikli film izlemek erkeklerde ereksiyon sorununa yol açıyor Dünya
Belçika'da araştırma: Çok fazla cinsel içerikli film izlemek erkeklerde ereksiyon sorununa yol açıyor
Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı
Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı
Singapur'da 5 yaşındaki oğlunu kafese kitleyip kaynar suyla öldüren anne ve babanın cezası kesildi
Singapur'da 5 yaşındaki oğlunu kafese kitleyip kaynar suyla öldüren anne ve babanın cezası kesildi
Kredi kartının limitini düşürmeye giden işçi, online alışverişle dolandırıldığını öğrendi
Kredi kartının limitini düşürmeye giden işçi, online alışverişle dolandırıldığını öğrendi
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi
Hayatını kaybeden 'Huysuz Virjin' lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
İmamoğlu, eleştirilere paylaştığı karikatürle yanıt verdi: Kurban oliyim, hiç haberim yok
İmamoğlu, eleştirilere paylaştığı karikatürle yanıt verdi: Kurban oliyim, hiç haberim yok
Güzin Abla'ya zor soru: 6 yaşındaki çocuğumuz bizi uygunsuz durumda yakaladı, ne yapmalıyız?
Güzin Abla'ya zor soru: 6 yaşındaki çocuğumuz bizi uygunsuz durumda yakaladı, ne yapmalıyız?
Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, 'Size şaka yaptık' dedi
Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
Son dakika: PYD/PKK elebaşı Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm teslim oldu
Son dakika: PYD/PKK elebaşı Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm teslim oldu
Survivor 2020'nin sevilen yarışmacısı Ceyhun Uzun, MasterChef'e katıldı
Survivor 2020'nin sevilen yarışmacısı Ceyhun Uzun, MasterChef'e katıldı
Adı tecavüz skandalına karışan HDP'li vekil apar topar partisinden istifa etti
Adı tecavüz skandalına karışan HDP'li vekil apar topar partisinden istifa etti
15 Temmuz gecesi 'Yönetime el koyduk' mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
Bakan Koca Survivor finalindeki videoyu paylaşıp uyardı, Acun'dan yanıt geldi: İstemeden oldu
Bakan Koca Survivor finalindeki videoyu paylaşıp uyardı, Acun'dan yanıt geldi: İstemeden oldu
'Fazilet durağı' tartışması sonucu İBB'nin işten çıkardığı otobüs şoförü dava açmaya hazırlanıyor
"Fazilet durağı" tartışması sonucu İBB'nin işten çıkardığı otobüs şoförü dava açmaya hazırlanıyor
Ermeniler çıldıracak! Essien'in Azerbaycan'la ilgili paylaşımı sosyal medyayı yıkıp geçti
Ermeniler çıldıracak! Essien'in Azerbaycan'la ilgili paylaşımı sosyal medyayı yıkıp geçti
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu
Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu
Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu
Yeni aşka yelken açan Burcu Esmersoy, sosyal medyadan sevgilisinin elini paylaştı
Yeni aşka yelken açan Burcu Esmersoy, sosyal medyadan sevgilisinin elini paylaştı
Yıllar önce açıklamıştı! İşte Huysuz Virjin'in Zeki Müren'den 'nefret' etme nedeni
Yıllar önce açıklamıştı! İşte Huysuz Virjin'in Zeki Müren'den 'nefret' etme nedeni
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Özgür Özel Fatih Sultan Süleyman Soylu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ezgi Mola Ozan Güven Demet Akalın Mustafa Ceceli
Spor Ali Şansalan Ünal Karaman Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Ali Palabıyık
Daha Fazla Joe Carr Roza Sabah Naya Rivera Grant Imahara
Şu an buradasınız: Mahmut Koç, pazar parasıyla başladığı spor kariyerinde, bilek güreşi dalında dünya 4.'lüğü elde etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.7.2020 12:37:34. #1.14#
title