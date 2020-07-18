Mahmut Koç, pazar parasıyla başladığı spor kariyerinde, bilek güreşi dalında dünya 4.'lüğü elde etti Bilek güreşi dalında katıldığı müsabakada dünya 4.'sü olan Mahmut Koç, hayat hikayesiyle dikkat çekiyor. Sporcu, annesinin pazar parası ile yazıldığı spor salonunda kendini geliştirdiğini belirtti. 18 madalyası bulunan 19 yaşındaki sporcunun hedefi Dünya Şampiyonluğu.

Denizli'de yaşayan 19 yaşındaki milli sporcu Romanya'da katıldığı turnuvada bilek güreşinde dünya dördüncüsü oldu. Spora en baştan beri meraklı olan Koç, spor salonuna annesinin verdiği pazar parası ile kayıt yaptırarak hayatının bu noktalara geldiğini açıkladı. Annesinin desteği ve antranörünün teşviki ile de bilek güreşi dalında başarılara imza atmaya devam ediyor.

80 LİRA NEDENİYLE SALONA GİDEMEDİ

Denizli'nin Çardak ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki milli sporcu Mahmut Koç, bilek güreşi dalında elde ettiği başarılarla adından söz ettiriyor. Koç'un elde ettiği başarıların arkasında yatan hikayesi ise duyanları hem şaşırtıyor hem de gururlandırıyor. Genç sporcu, 3 yıl önce kendini geliştirmek için bir spor salonuna yazılmak istedi. Ancak spor salonuna kayıt ücreti olan 80 lirayı ödeyemediği için gidemedi.

ANNESİNİN PAZAR PARASI BUGÜNLERİN ÇIKIŞ NOKTASI OLDU

Ardından o gün pazar alışverişine giden annesi Nuray Koç'tan para istedi. Anne Koç ise oğlunu kırmayarak pazar parasını kendisine verdi. Annesinin verdiği parayla spor salonuna yazılan genci, antrenörü bilek güreşi yapmaya teşvik etti. O günden sonra kendisini bilek güreşi dalında geliştiren Koç, bugüne kadar elde ettiği pek çok şampiyonluğun yanında Romanya'da katıldığı bir müsabakada ise dünya 4.'sü oldu. Toplam 18 madalyası bulunan milli sporcunun hedefi ise Dünya Şampiyonu olmak.

"HEDEFİM BÜYÜKLERDE DÜNYA ŞAMPİYONU OLMAK"

Romanya'da katıldığı yarışmada 18 kişi arasından 4. olabilmeyi başaran milli sporcu Koç, tek hedefinin Türk Bayrağı'nı en iyi şekilde temsil ederek Dünya Şampiyonluğu kazanmak olduğunu kaydetti. Koç, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Arkadaşlarım spor salonuna gidiyordu, ben de özeniyordum. 3 sene önce benim de fazla param yoktu. Bir şekilde annemin pazar parasını aldım. Daha sonra spor salonuna yazıldım. Başladım, antrenmanlar, yarışmalar derken bugünlere geldik. İlk olarak Denizli'de küçük çaplı bir yarışmaya katıldım. Orada birincilik elde ettim. Ankara'ya Okullararası Türkiye Şampiyonası'na gittim. Orada bir şey yapamadım. Orada başarı elde edemediğim için daha da hırslandım. Daha sonra iki kez Türkiye Şampiyonu oldum. Daha sonra Avrupa, Dünya derken, dünya 4.'sü oldum. Şu an hedefim büyüklerde Dünya Şampiyonu olmak."

Kaynak: İHA