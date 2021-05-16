Mahmoud Charr, yenilgisiz rakibini nakavt etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mahmoud Charr, yenilgisiz rakibini nakavt etti

Mahmoud Charr, yenilgisiz rakibini nakavt etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

WBA dünya şampiyonu boksör Mahmoud Charr, Amerikalı 139 kilo ve iki metrelik dev rakibi Christopher Lovejoy'u ikinci rauntta nakavt etti.

WBA dünya şampiyonu boksör Mahmoud Charr, Amerikalı 139 kilo ve iki metrelik dev rakibi Christopher Lovejoy'u ikinci rauntta nakavt etti.

19 maçın hepsini nakavtla kazanmış olan rakip Lovejoy, birinci rauntta saldırarak tüm rakiplerine yaptığı gibi Mahmoud Charr'ı da nakavt etmek istedi ancak tecrübeli boksör Mahmoud Charr, buna müsaade etmeyerek, ikinci rauntta köşeye sıkıştırdığı rakibini sağlı sollu güçlü yumruklarla sersemletip, yere yığmayı başardı. Lovejoy, aldığı güçlü yumrukların etkisiyle ayağa kalkamayınca hakem maçı bitirerek Mahmoud Charr'ı galip ilan etti.

Bu sonuçla dünya listelerinde zirveye ulaşan Mahmoud Charr, önümüzdeki aylarda süper şampiyon Anthony Joshua ile ringe çıkmaya hak kazandı. Dünya medyasının büyük ilgi gösterdiği karşılaşma özellikle Amerikan ve Alman basını tarafından ilgiyle takip edildi.

Sosyal medya hesabından Türkçe olarak zaferine inanan ve destekleyenlere çok teşekkür ettiğini belirten Mahmoud Charr, "Karşılaşmadan önce çok gergindim. Üç buçuk yıllık bir aradan sonra yeniden ringlere dönerek güçlü rakibim karşısında böylesine bir başarıya imza atmak bana ayrı bir mutluluk verdi. Bu karşılaşmanın ardından yeniden Türkiye'ye giderek beni gerek basınıyla ve gerekse attıkları mesajlarla destekleyen Türk halkına teşekkür edeceğim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ederek, kemerimi kendisine hediye edeceğim" dedi. - İSTANBUL

Mahmoud Charr, yenilgisiz rakibini nakavt etti
Mahmoud Charr, yenilgisiz rakibini nakavt etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Cemal Hünal Nur Fettahoğlu Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Caner Erkin Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mahmoud Charr, yenilgisiz rakibini nakavt etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.05.2021 20:56:15. #1.11#

title