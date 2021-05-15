Mahmoud Charr ve Volkan Gökçek için geriye sayım başladı
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Mahmoud Charr ve Volkan Gökçek için geriye sayım başladı

Mahmoud Charr ve Volkan Gökçek için geriye sayım başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Almanya'nın en büyük boks kulübü olan EC BOXİNG sporcuları Köln kentinde sahne almak için geri sayıma başladı.

Almanya'nın en büyük boks kulübü olan EC BOXİNG sporcuları Köln kentinde sahne almak için geri sayıma başladı. Türkiye hayranı Müslüman Dünya Şampiyonu Mahmoud Charr'ın yanı sıra yükselen yıldız Volkan Gökcek, Viktor Faust ve Christian Hammer de aynı galada sahne alacak.

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hayranı Suriyeli ağır sıklet dünya boks şampiyonu Mahmoud Charr, Almanya'nın Köln kentinde düzenlenecek olan boks maçının tartısına Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Gazi'nin giydiği kıyafet ile çıkarken, yine Osmanlı askerlerinin savaşa giderken kullandıkları 'Savaş' müziği ile Amerikalı namağlup rakibinin karşısına dikildi. Her fırsatta "Ben bir Osmanlı savaşçısıyım" diyen Mahmoud Charr, bununla da gurur duyduğunu belirtti. Tartı sonrası göz göze gelen iki boksörden Amerikalı rakip, Müslüman boksör Mahmoud Charr'ı göğsünden itekleyerek agresif tavırlar sergiledi. Bunun karşısında soğukkanlılığını kaybetmeyen Charr, rakibine, "Cevabımı ringde vereceğim" dedi.

Erol Ceylan: "Zorlu bir mücadele bizi bekliyor"

Amerikalı Christopher Lovejoy karşısında ringe çıkacak olan Mahmoud Charr, karşılaşmaya çok iyi hazırlandığını ve yenilgisiz rakibine ilk yenilgisini tattıracağını belirtti. Türk boks kulübü EC BOXİNG formasıyla ringlerde yumruk sallayan sporcu tam bir Türkiye hayranı. EC BOXİNG Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, çok çekişmeli karşılaşmaların bizleri beklediğini belirterek, 'Mahmoud'un bu karşılaşmayı kazanacağına olan inancımız tamdır. Her ne kadar rakip önüne geleni nakavt etmiş birisi de olsa Mahmoud, dünya şampiyonluğunu kazanmış olan tecrübeli bir isimdir. Charr, bu karşılaşmayı kazanırsa süper şampiyon Anthony Joshua'ya karşı ringe çıkaracağız. Aynı gece genç yeteneğimiz Volkan Gökçek'te çıkacak. Büyük bir başarı ile önüne geleni deviren sporcumuza olan güvenimiz tamdır. Yine kulübümüz sporcularından Viktor Faust ve Christian Hammer de güçlü rakipleri karşısında zorlu sınavlar verecekler' dedi. Erol Ceylan'ın modacı eşi Alexandra Ceylan'ın kostümlerini hazırladığı maçlar nefes kesecek.

Bülent Başer: "Antrenmanlar çok iyi geçti"

Türk profesyonel boks tarihinin ilk antrenörü ve EC BOXİNG baş çalıştırıcısı Bülent Başer, antrenmanların çok iyi gittiğini belirterek, "Tüm sporcularımız formunun zirvesinde. Ağır antrenmanlar sırasında herhangi bir sakatlık yaşamadan maç gününe yetiştik. Tüm sporcularımızın karşılaşmaları kazanacağına inanıyorum" dedi. Kulübün basın danışmanı Vedat Alyaz, Mahmoud Charr'ın tatillerini Türkiye'de geçirdiğini vurgulayarak, "Suriye savaşından kaçan mülteciler arasında akrabalarının olması ve ülkemizin bu mültecilere kucak açması dolayısıyla Türk halkı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a her fırsatta teşekkür ediyor. İki kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret eden Mahmoud Charr, altın kemerini kendisine hediye etti. Bu karşılaşmanın ardından da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret edeceğiz. Charr, Muhammed Ali'nin 13 kez, Mike Tyson'un da 11 kez kazandığı WBA dünya şampiyonluk kemerini elinde bulunduruyor" şeklinde konuştu. Gerçekleşecek olan galada sporcuların hepsi yükselme maçına çıkarken, Volkan Gökçek, Yunan rakibi Gkouram Mirzaev, Christian Hammer, Polonyalı Patryk Kowoll ve geleceğin dünya şampiyonu gözüyle bakılan ağır sıklet boksör Viktor Faust, yenilgisiz Polonyalı rakibi Jacek Piatek'e karşı yumruk sallayacak. - İSTANBUL

Mahmoud Charr ve Volkan Gökçek için geriye sayım başladı
Mahmoud Charr ve Volkan Gökçek için geriye sayım başladı
Mahmoud Charr ve Volkan Gökçek için geriye sayım başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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