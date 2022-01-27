Mahkum yabancı versiyonu nedir? Mahkum nerede çekildi, orijinali nedir? Final belli mi?

Mahkum yabancı versiyonu nedir? sorusunun yanıtı dizi takipçileri tarafından arama motorlarında araştırılan konular arasında yer aldı. Mahkum, geçici bir hafıza kaybı geçiren Savcı'nın yaşadıkları konu alınıyor. Hapishaneye atılan ve cinayet ile suçlanan Savcı için idam kararı çıkar. Bu karar sonrası kendisinin suçsuz olduğunu ispatlamaya çalışan Savcı'nın hikayesini konu alan Mahkum yakında FOX'ta! Mahkum nerede çekildi?

FOX MAHKUM YABANCI VERSİYONU NEDİR?

Mahkum dizisi, ilk bölümü ile 14 Aralık Salı akşamı FOX TV ekranlarında yayın hayatına başladı. ... Innocent Defendant dizisinin uyarlaması olarak ekrana gelen Mahkum'un yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk otururken, senaryosunu Uğraş Güneş uyarlıyor.

MAHKUM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimleri İstanbul'da devam eden dizide; İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur… Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?

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