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Mahkeme Cumhuriyet Gazetesi Davası Kararını Bozdu

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Cumhuriyet Gazetesi davasında "gizli belge ve bilgileri açıklamak" suçundan eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a 5 yıl 10 ay, Ankara Temsilcisi Erdem Gül'e 5 yıl hapis cezası veren yerel mahkeme kararını bozdu.

Mahkeme Cumhuriyet Gazetesi Davası Kararını Bozdu

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Cumhuriyet Gazetesi davasında "gizli belge ve bilgileri açıklamak" suçundan eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a 5 yıl 10 ay, Ankara Temsilcisi Erdem Gül'e 5 yıl hapis cezası veren yerel mahkeme kararını bozdu.

Kaynak: Dunya.com

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