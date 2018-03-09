Mahkeme Cumhuriyet Gazetesi Davası Kararını Bozdu
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Cumhuriyet Gazetesi davasında "gizli belge ve bilgileri açıklamak" suçundan eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a 5 yıl 10 ay, Ankara Temsilcisi Erdem Gül'e 5 yıl hapis cezası veren yerel mahkeme kararını bozdu.
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Cumhuriyet Gazetesi davasında "gizli belge ve bilgileri açıklamak" suçundan eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a 5 yıl 10 ay, Ankara Temsilcisi Erdem Gül'e 5 yıl hapis cezası veren yerel mahkeme kararını bozdu.
Kaynak: Dunya.com