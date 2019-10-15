15.10.2019 12:32

PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Canbolat, PTT olarak dünya değerlerinin ileriki dönemlerde de kıymetli ve kalıcı olması için anma pulu bastırdıklarını dile getirerek, "Bugün de Gandhi'nin doğumunun 150'nci yılı dolayısıyla bastırdığımız anma pulunu imzalayacağız." dedi.

Canbolat, "Mahatma Gandhi'nin Doğumunun 150. Yılı" konulu anma pulu lansmanı ve sergisinde yaptığı konuşmada, Gandhi'nin adaleti ve sevgiyi hayatının odağına koyduğunu söyledi.

Pasif direnişin dünya üzerindeki en büyük temsilcisi olan Gandhi'nin, temel felsefesinin şiddetten uzak kalmak, topluma adanmak, güçlü ruh ve hakikat arayışı olduğunu anlatan Canbolat, "Gandhi, insan olmanın gereğini icra ediyor. İdeolojilerin ötesinde, temeline sevgiyi konumlandıran Gandhi, insanların gerek ulusal gerek uluslararası arenada sevgi bağıyla bir arada olmasını amaçlıyor." diye konuştu.

Adaletli bir hayatın insanlığının geleceği adına olmazsa olmaz olduğunun adını koyan Gandhi'nin, kadın haklarını savunarak, düşüncesinin temeline insanı oturttuğunu belirten Canbolat, şunları kaydetti:

"Gandhi'nin şiddetsizliğinin temelinde Allah'a ve insana olan sevgi yatıyor. Bizler PTT olarak dünya değerlerinin daha ileriki dönemlerde de kıymetli ve kalıcı olması için anma pulu bastırıyoruz. Bugün de Gandhi'nin doğumunun 150'nci yılı dolayısıyla bastırdığımız anma pulunu imzalayacağız. Daha sonra da sevginin en büyük güç olduğunu dile getiren Gandhi adına açılacak serginin hayırlı olmasını diliyorum."

"Türkiye'yi ziyaret etmiş oluyor"

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya da Türkiye'de Gandhi Filateli sergisinin açılışının özel bir an olduğunu ifade ederek, "Hindistan'da doğmuş ancak dünya vatandaşı olan Gandhi, ırkçılığa ve baskıya maruz kalmış ancak hoşgörü ve barışçıl bir sivil itaatten yana olmuştur. Sömürgeci güçler tarafından sık sık taarruza karşı her zaman şiddetsizliği seçmiştir. Kendisi barış elçisidir, bugün, kendisinin doğum günü de Uluslararası Şiddetsizlik Günü olarak kutlanır. Gandhi Türkiye'yi hiç ziyaret etmedi ancak Türk insanı ve topraklarına derin bir sevgisi vardı. Bu sebeple bugün bu sergiyi düzenliyoruz. Aslında bir nevi Gandhi, Türkiye'yi ziyaret etmiş oluyor." dedi.

PTT tarafından Gandhi adına 24 Eylül'de pul basılmasının asil bir hareket olduğunu söyleyen Bhattacharyya, bu nedenle minnettar olduklarını belirtti.

Bhattacharyya, 2 Ekim'de de Birleşmiş Milletler'deki (BM) etkinlikte, dünyanın farklı bölgelerinden 75'ten fazla ülkede Gandhi adına basılan pulların sergisinin gerçekleştirildiğini dile getirerek, "150'nci doğum yıl dönümünde Gandhi adına anma pulu basılması dolayısıyla Türk postasına minnettarım." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Canbolat ve Bhattacharyya, anma pulunu imzaladı, serginin açılışı yapıldı.

Kaynak: AA