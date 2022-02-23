"Mahallede Maç Var" a 16 başvuru - Haberler
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"Mahallede Maç Var" a 16 başvuru

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Malatya'da "23 Nisan Futbol Turnuvası Mahallede Maç Var" şampiyonasında 16 takım mücadele edecek.

Malatya'da "23 Nisan Futbol Turnuvası Mahallede Maç Var" şampiyonasında 16 takım mücadele edecek.

"23 Nisan Futbol Turnuvası Mahallede Maç Var" organizasyonunun kura çekimi Malatya Merkez Spor Salonunda yapıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) ortaklığıyla düzenlenen turnuva 28 Şubat - 4 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacak. Turnuva 13 erkek ve 3 bayan takımı olmak üzere 140 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek.

Turnuva sonunda dereceye girecek takımlara kupa ve çeşitli hediyeler verilecek. - MALATYA

Mahallede Maç Var a 16 başvuru

Mahallede Maç Var a 16 başvuru

İhlas Haber Ajansı - Spor

Malatya Merkez, 23 Nisan, Malatya, Futbol, Spor, Haberler

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