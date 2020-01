Mahalle Buluşmaları, Toros ve Akkuyu ile devam ediyor

12.01.2020 14:20 | Son Güncelleme: 12.01.2020 14:26

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Çakırlar ve Pınarbaşı Mahallelerinin ardından şimdide Toros ve Akkuyu Mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Mahalle Buluşmaları Toplantısına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.



Konyaaltı Belediyesi Mahalle Buluşmaları Toplantısı, Toros ve Akkuyu Mahalleleriyle devam ediyor. Göreve geldiği günden itibaren bölge halkıyla iç içe olan ve mahalle buluşmaları ile onların sorunlarını dinleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Toros ve Akkuyu Mahalle Buluşması Toplantısı ile mahalle sakinleri ve esnafın taleplerini dinliyor, sorunlara birlikte çözüm arıyor. Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen toplantıya Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcıları Tuğba Erke Bostan, Ali Özkayacan ile Toros Mahalle Muhtarı Sami Eke, Akkuyu Mahalle Muhtarı Hüseyin Özdemir ve Belediye birim müdürleri katıldı.



"Sorunları birlikte çözeceğiz"



"Yoğun bir seçim gündemi ülkeyi fazlaca meşgul etti" diyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Bu seçim sürecinin ardından yerel yönetimler dönemin getirdiği ekonomik zorluklarla mücadele içine girdi. Sadece Antalya da değil, tüm Türkiye genelinde belediyeler bu yeni duruma ayak uydurmaya çalıştı. Bütçelerini adapte etmeye çalıştı. Bu süreç bizleri de fazlaca meşgul etti. Bundan sonra "Mahalle Buluşması" toplantılarımız ile sık sık bir araya geleceğiz. Bu gün Toros ve Akkuyu Mahalle sakinlerimizle bir araya geldik. Sizlerin toplantımıza gösterdiği ilgi bizleri mutlu ediyor. Sizlerden aldığımız talepler ölçüsünde iletişim kanallarımızı şekillendireceğiz. Talep ve sorunlarınıza 'nasıl daha etkili ve daha hızlı karşılık verebiliriz'in yolunu birlikte belirleyeceğiz. Çünkü bizler sorunlarınıza çözüm olmak istiyoruz. Taleplerinizi değerlendirip, bunun üzerine sizlerle konuşmak istiyoruz. Bu düşünceyle de bu gün sizlerin huzurundayız. Eksiklerimizin hesabını vermek, eksiklerimizin notlarını alıp onları tamamlamak için buradayız. Çalışma dönemimiz boyunca mümkün olan sıklıkla bir araya geleceğiz" dedi.



"Sizleri çaya bekliyoruz"



Esen, vatandaşların taleplerini dinlemek, onlarla birlikte çözüm aramak adına 'çaya bekliyoruz' şeklinde bir uygulamaya başlatacağını söyledi. Mesai sonrası kendisiyle görüşmek isteyen vatandaşları Belediyeye çaya çağıracağını dile getiren Başkan Semih Esen, bu yöntemle kısa süre içinde çok kişiye ulaşıp taleplerini dinlemeyi amaçladığını kaydetti.



Bir soru üzerine doğum öncesi ve doğum sonrası anne-baba eğitimi hakkında bir proje hazırladıklarını dile getiren Esen, "Konyaaltı'nda her yıl 2 bin bebek dünyaya geliyor. Böylesi önemli bir konuda bizlerde Konyaaltı Belediyesi olarak anne-baba eğitimi konusunda proje hazırladık. Henüz net olmamakla birlikte adını da 'Konyaaltı'na Can Geliyor' dedik. Bu proje içerisinde ebelerimiz, hemşirelerimiz ve doktorlarımız olacak. Amacımız, anne ve babalara gebelik döneminden doğum sonrasına kadar her türlü bilgiyi sağlamak. Bununla birlikte EXPO 2016 Parkı içerisinde üç adet sosyal tesis var. Bunlardan birini biz geçtiğimiz günlerde Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğine tahsis ettik. Biliyorsunuz bu dernek dar gelirli kız çocuklarını okutmak için burs veren, onlara kucak açan bir dernek. Bir diğer tesisi ise lise çağındaki dezavantajlı çocukları üniversiteye hazırlayan, onlara İngilizce eğitimler veren Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mezunları Derneğine tahsis ettik. Buralarda eğitim gören 35 öğrenciden 32'si Orta Doğu Teknik Üniversitesini kazandı. Sosyal içerikli bu gibi projelerle her kesimden insanımıza dokunmaya çalışıyoruz" ifadelerinde bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İHA