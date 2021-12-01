Sven Magnus Øen Carlsen (Magnus Carlsen) (30 Kasım 1990; Tønsberg), Norveçli satranç büyükustası. Magnus Carlsen kimdir? Dünya Satranç Şampiyonu Magnus Carlsen kimdir, kaç yaşında, nereli, puanı kaç? Hayatı ve biyografisi!

MAGNUS CARLSEN KİMDİR?

Sven Magnus Øen Carlsen (bilinen adıyla Magnus Carlsen) (30 Kasım 1990; Tønsberg), Norveçli satranç büyükustası.

FIDE sıralamasında 1. sıradadır ve günümüz Dünya satranç şampiyonudur. En yüksek FIDE ELO'su 2882'dir ve bu derece bir rekordur. Carlsen Popüler kültürde Satrancın Mozart'ı (The Mozart of Chess) olarak adlandırılır.

Satranç dâhisi Carlsen 2004 yılında (13,5 yaşındayken) büyükusta unvanını kazanmıştır ve bu onu tarihin en genç üçüncü büyük ustası yapmıştır. 1 Ocak 2010'da (19 yaş 32 gün) dünyanın en genç 1 numarası (FIDE listelerine göre) olmuştur. Ocak 2013 FIDE derece listesine göre, Carlsen 2861 ELO'ya ulaşmış ve tarihin en yüksek derecesini elde etmiştir. Kasım 2013'te Viswanathan Anand'ı yenmiş ve 2013 Dünya Şampiyonluk Maçını kazanmıştır, böylece Dünya Satranç Şampiyonu olmuş ve bununla kalmayıp 2014, 2016 ve 2018 Dünya Satranç Şampiyonluğu'nu da kazanarak unvanını korumayı başarmıştır.

Carlsen çocukluğundan beri saldırgan oyunculuğu ile tanınmış ve yaşı ilerledikçe daha evrensel bir oyuncu konumuna gelmiştir. Carlsen diğer yüksek dereceli satranç oyunculardan farklı olarak açılış hazırlıklarına önem vermemiştir, bu özelliği sayesinde açılışlara daha fazla önem veren rakiplerini şaşırtmıştır. Carlsen'in oyun pozisyonları hakkındaki ustalığı ve oyun sonu cesareti, geçmiş dünya satranç şampiyonları José Raúl Capablanca, Vasily Smyslov ve Anatoly Karpov'unkilerle benzerlik göstermektedir.

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