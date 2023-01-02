Yılmaz Morgül... ANNEYE SON VEDA!
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Yılmaz Morgül, yeni yıla dakikalar kala annesi Fatma Morgül’ü kaybetti. Sanatçı 1 Ocak’ta ise annesini toprağa verdi. Morgül annesinin tabutunun başında gözyaşlarını tutamadı.
Yılmaz Morgül'ün uzun süredir yoğun bakımda tedavi görmekte olan annesi Fatma Morgül, yılbaşı gecesinde vefat etti.
Yılmaz Morgül, anlaşması olduğu için Büyükçekmece'deki bir otelde doktor kontrolüyle sahneye çıkmak zorunda kaldı.
Fatma Morgül yeni yılın ilk günü 01 Ocak pazar günü Beykoz Serbostani Mustafa Ağa Camii nde kılınan ikindi namazına müteakip Beykoz kemerüstü aile mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine Derya Tuna, Hilal Özdemir, Engelsiz Yaşam Vakfı başkanı Atilla Kaplakarslan, Arif Işık, Muammer Kapucuoğlu'da katıldılar.
Yılmaz Morgül, annesi Fatma Morgül'ün tabutunun başında dua okudu. Ünlü isim bir ara gözyaşlarını tutamayıp ağladı.