Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yılmaz Morgül... ANNEYE SON VEDA!

Magazin Haberleri

Yılmaz Morgül... ANNEYE SON VEDA!

Yılmaz Morgül, yeni yıla dakikalar kala annesi Fatma Morgül’ü kaybetti. Sanatçı 1 Ocak’ta ise annesini toprağa verdi. Morgül annesinin tabutunun başında gözyaşlarını tutamadı.

Yılmaz Morgül'ün uzun süredir yoğun bakımda tedavi görmekte olan annesi Fatma Morgül, yılbaşı gecesinde vefat etti.

Yılmaz Morgül, anlaşması olduğu için Büyükçekmece'deki bir otelde doktor kontrolüyle sahneye çıkmak zorunda kaldı.

Fatma Morgül yeni yılın ilk günü 01 Ocak pazar günü Beykoz Serbostani Mustafa Ağa Camii nde kılınan ikindi namazına müteakip Beykoz kemerüstü aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Derya Tuna, Hilal Özdemir, Engelsiz Yaşam Vakfı başkanı Atilla Kaplakarslan, Arif Işık, Muammer Kapucuoğlu'da katıldılar.

Yılmaz Morgül, annesi Fatma Morgül'ün tabutunun başında dua okudu. Ünlü isim bir ara gözyaşlarını tutamayıp ağladı.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Yılmaz Morgül Büyükçekmece Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Magazinkolik tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Magazinkolik tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Magazinkolik kurumudur.
title