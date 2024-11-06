Wanda Nara'nın ihanetine dayanamayan Icardi, DNA testi yaptıracak

Mauro Icardi ve Wanda Nara 10 yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz aylarda noktalamıştı. Wanda Nara ayrılık açıklaması yaptıktan birkaç hafta sonra ise çift yeniden barışmıştı.

ICARDI ALYANSINI ÇIKARMIŞTI

Bir dargın bir barışık ilişkileri ile magazin manşetlerinden düşmeyen Wanda Nara ile Icardi arasında yine kriz çıktı. Icardi, ülkesi Arjantin'de yaşayan Wanda Nara'nın kendisini bir kez daha aldatması üzerine önceki gün alyansı atmıştı. Bundan saatler sonra da Nara, Mauro Icardi'den ayrılmasıyla ilgili bir açıklama daha yaptı.

"AYRIYIM VE İSTEDİĞİMİ YAPMAKTA ÖZGÜRÜM"

Wanda Nara, 'Türkiye' başlığını attığı açıklamasında, ''Cinsiyetçi kültür, kendim ve kızlarım için istediklerimin çok uzağında. Ayrıyım ve istediğim kişiyle birlikte olmakta özgürüm ve her şeyden önce bu bana iyi geliyor. Hayranların idolleriyle gerçekten gurur duyup duymamaları için tüm tarafları ve durumları bilmeleri gerekiyor.

Maddi olarak çocuklarıma tek başıma bakıyorum. Kızlarımın ne yazık ki rehin olan evcil hayvanlarını kurtarmak için de tehditlerle de uğraşıyorum. Umarım onlar da benimle aynı ideallere sahiptirler. Daha mutlu olmadığımda ayrılırım. Kimsenin dış görünüşü beni ilgilendirmiyor. Aile fotoğrafı yüzünden mutsuz bir ilişkide kalmam. Mutlu olduğum sürece, bu durum sona erdiğinde yoluma devam etmek en samimi şey gibi görünüyor. Çocuklarım için endişelenmeyin. Eğer benim olduğum bir şey varsa o da iyi bir anne olmamdır. Sırf birliği sürdürmek için sadakatsizlik durumlarını sürdürmek veya gizlemek en azından benim için daha sağlıklı değil. Her zaman mutluluğumu aramaya gideceğim" ifadelerini kullandı.

DNA TESTİ İDDİASI

La Gazzetta dello Sport Gazetesi'nin haberine göre; evliliğini bitirme kararı alan Mauro Icardi, Wanda Nara'dan olan çocuklarına DNA testi yaptırmaya karar verdi.