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Wanda Nara Icardi'nin babasına da sardı

Wanda Nara Icardi'nin babasına da sardı
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Ünlü model Wanda Nara, ayrılık sürecinde olduğu eşi Mauro Icardi'nin babası Juan Carlos Icardi'ye doğum günü mesajı göndererek adından söz ettirdi. Nara'nın bu hareketi, takipçileri arasında çeşitli yorumlara neden oldu. Mauro Icardi'nin babası ise torunlarıyla uzun zamandır görüşemediğini ve oğluyla Wanda arasındaki sorunların kendisini üzdüğünü ifade etmişti.

Wanda Nara, Mauro Icardi ile ayrılık sürecindeki çalkantılara rağmen eski kayınpederine doğum günü mesajı göndererek sosyal medyada gündem oldu.

Wanda Nara ve Mauro Icardi'nin ayrılığı, hem medya hem de hukuk arenasında yankı uyandırmaya devam ediyor. Ayrılığın ardından birbirlerini ifşa ettikleri olaylar dizisi sürerken, Wanda, Susana Giménez ile yaptığı röportajda boşanmanın detaylarını ve sadakatsizlik iddialarını açıkladı.

Ancak bu ifşaların ardından 48 saat geçmeden, eski kayınpederi Juan Carlos Icardi'ye yaptığı jest sosyal medyada dikkat çekti.

BEKLENMEDİK BİR DOĞUM GÜNÜ PAYLAŞIMI

Wanda Nara, Instagram hikayelerinden yaptığı iki paylaşım ile Juan Carlos Icardi'nin doğum gününü kutladı. İlk paylaşımında eski kayınpederini, kızı Francesca ile birlikte gösteren bir fotoğraf yayınladı ve şu notu ekledi: "En tatlı büyükbabanın doğum günü kutlu olsun, seni çok seviyoruz."

Ardından, Juan Carlos ile birlikte bir uçakta oldukları eski bir fotoğrafı daha paylaştı. Wanda, bu görüntüye şu ifadeleri ekledi:

"Dünyanın en iyi dedesi, çocuklarım için yaptığınız her şey için teşekkür ederim."

TAKİPÇİLERİNİN TEPKİLERİ GECİKMEDİ

Wanda'nın bu paylaşımları, 17 milyon takipçisi arasında çeşitli yorumlara neden oldu. Kullanıcılar, Wanda'nın Mauro ile yaşadığı çalkantılı sürece rağmen eski kayınpederine yaptığı jesti sorguladı. Bazı yorumlar şöyleydi: "O fotoğraf bin yıllık, ne hayalet", "Oğlunu mahvederken babasına selam veriyorsun, çok tuhaf."

Wanda Nara, gelen tepkilere alışkın olduğu üzere bu yorumlara herhangi bir yanıt vermedi.

JUAN CARLOS ICARDI NE SÖYLEDİ

Mauro Icardi'nin babası Juan Carlos, oğlunun Wanda Nara ile ayrılığı hakkında birkaç hafta önce yaptığı açıklamada, Mauro ile uzun süredir iletişimde olmadığını dile getirmiş torunlarını da uzun zamandır göremediğini ifade ederek, yaşanan gerilimden üzüntü duyduğunu belirtmişti. Carlos, "İkisi arasındaki mesele beni ilgilendirmiyor. Bu konu hakkında yorum yapamam. Torunlarımı uzun zamandır göremedim. Benim kapım Wanda'ya da Icardi'ye de her zaman açık" şeklinde konuşmuştu.

Haberler.com / Fadıl Aslan - Magazin
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